Türkiye'nin Gençlik Profili: Sosyal Medya, Eğitim ve İstihdam Verileri Açıklandı

Türkiye'nin Gençlik Profili Ortaya Çıktı

Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü tarafından hazırlanan 2023 Türkiye Gençlik Araştırması, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve İsveç Hükümeti'nin desteğiyle tamamlandı. Bu kapsamda Türkiye genelinde 67 ilde, 15-24 yaş aralığında yaklaşık 1300 genç ile görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırmanın odağında gençlerin demografik yapısı, yaşam koşulları, eğitim ve istihdam durumu, cinsel sağlık ve çocuk yaşta evlilik meseleleri yer aldı.

Sosyal Medya Kullanımı

Araştırma bulgularına göre, gençlerin %92'si sosyal medya kullanmaktadır. En popüler platformlar ise Instagram, Tiktok ve X olarak belirlendi. Ayrıca, gençlerin %88'inin kadına yönelik şiddeti sosyal medya aracılığıyla öğrenmesi dikkat çekti. Cinsel sağlık ve üreme sağlığı konularında bilgilerin %69'u, çocuk yaşta evliliklerle ilgili bilgilerin %64'ü, gençlik ve şiddet ile ilgili bilgilerin ise %61'i sosyal medyadan edinildiği tespit edildi.

Eğitim Durumu ve Çalışma Koşulları

Gençlerin eğitim durumu da araştırmanın önemli bir bileşeniydi. Bu bağlamda, gençlerin %17'sinin ortaokul mezunu ya da daha az eğitimli olduğu belirlendi. Eğitim durumu; %37 lise öğrencisi, %23 lise mezunu ve %23'ü üniversite öğrencisi veya mezunu olarak sıralandı. Lise düzeyindeki gençlerin ise %31'i maddi sıkıntılar nedeniyle okuldan ayrıldıklarını ifade etti. Ayrıca, gençlerin %42'si çalışmaktadır, %20'si ise ne eğitimde ne de istihdamda bulunmaktadır.

Politika Geliştirmeye Katkı

Raporun tanıtım programında, Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü İsmet Koç tarafından, elde ettikleri bulguların politika ve strateji geliştirme süreçlerine katkı sağlayacağı vurgulandı. Koç, "15-24 yaş grubundaki gençlerin sosyoekonomik ve demografik profillerini ortaya koyduk. Sonuçların, gençlere yönelik politikaların geliştirilmesine katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi. Programda ayrıca, İsveç Büyükelçiliği Müsteşarı Nasrin Pourghazian ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Türkiye Temsilcisi Mariam A. Khan da konuşmalar yaptı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) işbirliğinde, İsveç Hükümeti'nin finansal desteğiyle yürütülen 2023 Türkiye Gençlik Araştırması tamamlandı. Raporun tanıtım programında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü İsmet Koç, konuşma yaptı.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) ve Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü (HÜNEE) işbirliğinde, İsveç Hükümeti'nin finansal desteğiyle yürütülen 2023 Türkiye Gençlik Araştırması tamamlandı. Raporun tanıtım programında Hacettepe Üniversitesi Nüfus Etütleri Enstitüsü Müdürü İsmet Koç, konuşma yaptı.