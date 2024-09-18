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Türkiye'nin Gündemi: Ekonomi, İnşaat ve İklim Krizi

18 Eylül 2024'te Türkiye'de önemli gelişmeler yaşandı. Ekonomi, inşaat ve iklim krizi gündemde.

Yayın Tarihi: 18.09.2024 10:42
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 10:42
Türkiye'nin Gündemi: Ekonomi, İnşaat ve İklim Krizi

Türkiye'de Önemli Başlıklar

18 Eylül 2024 tarihinde Türkiye'de meydana gelen gelişmeler, ekonomik durumdan yapı denetimlerine kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Maliye Bakanlığı'nın sahte fatura kullanımına karşı yürüttüğü incelemelerden, iklim krizinin etkilerine kadar birçok konu gündemde.

Sahte Faturaya İhtiyaç Duyulan İnceleme

Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde 4 bin 500 büyük mükellefi incelemeye aldı. Bakan Mehmet Şimşek yaptığı açıklamada, "Sahte fatura kullanımıyla ilgili suçların cezasız kalmaması için gerekli adımları atıyoruz," dedi.

İnşaat Sektöründe Büyüme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 1 milyondan fazla bina yapı denetiminden geçti ve 480 bin bina hala denetleniyor. Neşecan Çekici ve Ramazan Kumova gibi sektör temsilcileri, 2024'te inşaat sektörünün önemli ivme kaydettiğini vurguladı.

İklim Değişikliği ve Obruk Tehlikesi

Konya Teknik Üniversitesi'nden Prof. Dr. Fetullah Arık, Türkiye'de obruk tehlikesi bulunan illerin sayısının arttığını belirterek, bu yıl bazı yeni obrukların da oluştuğunu ifade etti.

Ekonomik Veriler ve Banka Kredileri

Firmalar, son 5 yılda 21,7 trilyon lira banka kredisi kullandı ve imalat sektörü toplam kredilerin büyük bir yüzdesini oluşturuyor.

Yumurta Tüketiminde İnovasyon

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği'nin Başkanı İbrahim Afyon, yumurtaların tüketim tarihine dair yeni düzenlemelerle israfın önüne geçilmesini hedefliyor.

Elektrikli Araçlar ve Radyasyon Testleri

Üsküdar Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, elektrikli araçların yaydığı radyasyon seviyesinin, uluslararası sağlık standartlarının altında olduğunu göstermiştir.

Yeni Kaledonya'da Bağımsızlık Mücadelesi

Emmanuel Tjibaou, Fransa'dan Yeni Kaledonya'nın bağımsızlığı sürecindeki sorumluluğunu üstlenmesini talep etti.

İstanbul'da Yapay Zeka Yol Gösteriyor

İstanbul Acil Sağlık Hizmetleri, yapay zeka kullanarak hastalara en uygun hastaneleri belirliyor. Başhekim Dr. Abdurrahman Kavuncu, bu yeni sistemin büyük avantajlar sunduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Türkiye'de ekonomik, sosyal ve çevresel alanlarda önemli adımlar atılmakta ve bu gelişmelerin takip edilmesi büyük önem arz etmektedir.

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