Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyete Geçti

Türk bayrağı göndere çekildi, Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu yeniden hizmet vermeye başladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 12:11
Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyete Geçti

Türkiye'nin Halep Başkonsolosluğu Yeniden Faaliyete Geçti

Türkiye’nin Halep Başkonsolosluğu, Türk bayrağının göndere çekilmesiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı. Bu gelişme, Türkiye'nin Suriye'deki diplomatik temsilciliğinin yeniden aktif hale geldiğini gösteriyor.

Başkonsolosluk Faaliyetleri Başlıyor

Halep’teki Türk konsolosluğunun kapılarını yeniden açması, bölgedeki Türk vatandaşları için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Konsolosluk, vize işlemleri ve vatandaşlık hizmetleri gibi pek çok konuda destek sağlamaya hazırlanıyor.

Bu durum, Türkiye ile Suriye arasında gelişen ilişkilerin bir yansıması olarak yorumlanıyor ve bölgedeki Türk varlığının güçlenmesi açısından da önem taşıyor.

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