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Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Iğdır'da Öğrencilerle Buluştu

Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilere uzay yolculuğunun heyecanını anlattı.

Yayın Tarihi: 18.04.2025 14:12
Güncelleme Tarihi: 18.04.2025 14:12
Türkiye'nin İkinci Astronotu Tuva Cihangir Atasever Iğdır'da Öğrencilerle Buluştu

Astronot Tuva Cihangir Atasever Iğdır'da

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da düzenlenen etkinlikte öğrencilerle bir araya geldi. Etkinlik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE birimi tarafından hayata geçirilen "Asla Vazgeçme" projesi çerçevesinde gerçekleştirildi.

Uzay Yolculuğu ve Öğrencilerin Soruları

Iğdır Kültür Merkezi'nde düzenlenen buluşmada, Atasever uzay yolculuğunun heyecanını öğrencilere aktardı. Etkinlik, ilçeler dahil toplam 170 noktadan canlı bağlantı ile izlenebilirken, öğrenciler astronota sorular sorma fırsatı buldu.

Plaket Töreni

Etkinliğin sonunda, İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün tarafından Atasever'e günün anısına bir plaket takdim edildi.

Öğrencilerin Düşünceleri

Iğdır Sosyal Bilim Lisesi 9. sınıf öğrencisi Elif Nisa Çatak, Türkiye'nin ikinci astronotunu Iğdır'da görmenin büyük bir şans olduğunu ifade ederek, "Atasever, deneyimini bizimle paylaştı, gerçekten çok büyüleyici bir etki yarattı. Benim ve arkadaşlarım için gurur verici bir deneyim oldu." dedi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi.

Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Iğdır'da öğrencilerle bir araya geldi.

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