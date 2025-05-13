Türkiye'nin İlk Astronautu Alper Gezeravcı, Kastamonu'da Öğrencilerle Buluştu

Tarihi Başarılar ve Gelecek Hedefleri

Gezeravcı, Türkiye'nin uzay alanındaki geçmişine değinerek, Cezeriler ve Ali Kuşçular gibi bilim insanlarının tarihe olan katkılarını hatırlattı. "Türkiye Cumhuriyeti'nin uzay ve bilim alanındaki yolculuğu, dünya bilim tarihine iz bırakan birçok ismi içeriyor" dedi.

Konferansta motivasyon arayışına dikkat çeken Gezeravcı, "Aradığınız ilham hikayeleri bu topraklarda mevcut. Başarılar, yurt dışındaki hikayelerden değil, Türk insanının elinden çıkmıştır" şeklinde konuştu.

2026-2028 Hedefleri

Türkiye'nin 2026-2028 yılları arasında aya ulaşma planını aktaran Gezeravcı, "Bu, Milli Uzay Programı'mızın içinde iki aşamalı bir programdır. İlk aşamada, ay yüzeyine sert iniş yapmayı planlıyoruz. İkinci aşamada ise bilimsel bir obje ile yumuşak iniş gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Türk İnsanının Uzaydaki Geleceği

Gezeravcı, insanlığın 70 yıl boyunca uzayda etkili olduğunu ve bu sürede 5 ülkenin aya insan ya da bilimsel obje gönderebildiğini dile getirdi. Türkiye'nin bu başarıya imza atacak 6. ülke olma hedefinde emin adımlarla ilerlediğini belirtti.

Etkinlikte söz alan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Gümüş, Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ve diğer önemli isimler de katılımcılara selamlama konuşması yaptı. Programa, Vali Meftun Dallı, İl Jandarma Komutanı Zafer Özden, Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Kastamonu Üniversitesi Yapay Zeka Çalışmaları Koordinatörü Prof. Dr. Selman Tunay Kamer, öğretmenler ve öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kastamonu'da Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu" konferansında öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Kastamonu'da Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen "Türkiye Milli Uzay Programı İnsanlı İlk Uzay Misyonu" konferansında öğrencilerle bir araya gelerek uzay yolculuğundaki süreci anlattı.