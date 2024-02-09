Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dünyaya döndü

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın dünyaya dönüş yolculuğu büyük heyecan konusu oldu. Gezeravcı'nın geri dönüş hazırlıklarının tamamlanmasına rağmen defalarca ertelenen dönüşü an itibari ile gerçekleşti. Alper Gezeravcı'nın da içerisinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) aracı Dünya'ya dönüş yaptı. Dragon uzay aracı, Florida kıyılarında başarıyla iniş yaptı.

DÖNÜŞ 3 KEZ ERTELENMİŞTİ

Alper Gezeravcı'nın Dünya'ya dönüş planları olumsuz koşullar göz önünde bulundurularak 3 defa ertelendi. Milyonların merak ettiği bu dönüş macerası için yapılan hazırlıklar bu kez olumlu sonuçlandı ve Gezeravcı Dünya'ya döndü.

19 OCAK'TA BAŞLAYAN MACERA

Falcon-9 roketi, Gezeravcı ve 3 astronot arkadaşını SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye gönderdi. Roket, 19 Ocak'ta saat 00.49’da Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden sorunsuz bir şekilde kalkış yaptı.

Dragon uzay aracı, 20 Ocak'ta TSİ 13.40'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kenetlendi. Yaklaşık 36 saatlik uzay yolculuğunun ardından Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki programına göre 13 deney gerçekleştirdi.