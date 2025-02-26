Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM'de Onaylandı

Türkiye'nin İlk İklim Kanunu Teklifi TBMM Çevre Komisyonu'nda Kabul Edildi

Türkiye, iklim değişikliği ile mücadelede tarihi bir adım daha attı. TBMM Çevre Komisyonu, ülkenin ilk "İklim Kanunu Teklifi"ni kabul etti. Bu teklif, sera gazı emisyonlarının takibi ile ilgili yeni yasak ve sınırlamaları içeriyor. Buna göre, doğrulanmış sera gazı emisyonu raporunu süresinde sunmayanlara 500 bin Türk lirasından 5 milyon Türk lirasına kadar idari para cezası uygulanacak.

Karbon Piyasalarına Yönelik Düzenlemeler

Teklifte ayrıca, "Gönüllü karbon piyasaları ve denkleştirme" başlığı altında önemli düzenlemelere yer verildi. Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) çerçevesinde, tahsisat yükümlülüklerinin bir bölümünün eşdeğer karbon kredisi ile karşılanmasına izin verilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı, sera gazı emisyonlarının azaltımı veya giderim faaliyetleri ile yutak alanların artırılmasına yönelik projeleri belirleyecek.

Özel Gelirler ve İdari Cezalar

Teklif, kanun kapsamında elde edilecek özel gelirler ile bunların bütçeye aktarımına yönelik hükümleri de kapsıyor. Sera gazı emisyon izinleri, ETS kapsamındaki tahsisat satış gelirleri ve idari para cezalarının %50'si özel gelir olarak kaydedilecek. Ayrıca, yükümlülüklere uymayanlara uygulanacak idari para cezaları da detaylandırıldı.

Yeşil Dönüşüm ve İklim Dostu Yatırımlar

Teklifin bir diğer önemli yönü, yeşil dönüşüme destek olmaktır. Emisyon azaltımına yönelik yatırımlar ve yeşil büyüme için gerekli araştırmaların desteklenmesi hedefleniyor. Karbon Piyasası Kurulu, bu kapsamda uygun mekanizmalar oluşturacak.

Döner Sermaye İşletmesi

İklim Değişikliği Başkanlığı'nın döner sermaye işletmesi kurması da teklif kapsamında yer aldı. Kuruluş sermayesinin 10 milyon Türk Lirası olması öngörülüyor. Bu işletmenin gelirleri, yeşil dönüşüm ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamındaki faaliyetlere yönlendirilecek.

Bu önemli düzenlemelerin, Türkiye'nin iklim değişikliği ile mücadelesinde güçlü bir adım olacağı düşünülüyor.