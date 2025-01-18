Türkiye'nin İlk İnsanlı Uzay Misyonunu Anlatan 'Ufkun Ötesinde' Belgeselinin Galası Gerçekleşti

Ufkun Ötesinde Belgeseli Galası Yapıldı

Türkiye'nin insanlı ilk uzay görevini konu alan 'Ufkun Ötesinde' belgeselinin galası, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'ın katılımıyla İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bakan Kacır, belgeselin Türk çocuklarına uzay yarışında daha güçlü olmaları için ilham vereceğini ifade etti.

Bakan Kacır'dan Vurucu Açıklamalar

Kacır, burada yaptığı konuşmada, bir yıl önce ilk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu için geri sayım yaptıklarını hatırlattı. Fırlatmanın ertelendiği günlerde hissettikleri heyecanı paylaşan Kacır, “İnsanoğlunun ilk uzay yolculuğundan bu yana, ay yıldızlı bayrağımızı uzaya taşıyacak bir astronotumuzu arzu ediyorduk.” diyerek, toplumun bir arada yaşadığı ortak sevinçlere dikkat çekti.

Yeni Bir Yolculuğun Başlangıcı

Kacır, Türk milletinin uzay çalışmalarında önemli bir yol katettiğini vurgulayarak, “Artık geri dönülmez, yepyeni bir yolculuktayız.” ifadesini kullandı. BAYRAKTAR, ANKA, AKINCI gibi projelerin başarılarına da dikkat çeken Kacır, Türk gençliğinin akıl terinin uzayda kendine yer bulduğunu belirtti.

İnsanı Uzay Misyonuna Hazırlık

Kacır, Alper Gezeravcı'nın gerçekleştirdiği bu misyonun, Türk milletinin bilimsel çalışmalara bakış açısını değiştirdiğini ifade etti. “Bu yarışta biz de varız artık.” diyerek, uzay hedeflerine ulaşma konusundaki kararlılıklarını vurguladı.

Gelecek ve İşbirlikleri

Bakan Kacır, gala öncesinde yaptığı açıklamalarda, 13 bilimsel deneyi başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti. “Türkiye artık insanlı uzay araştırmalarında uluslararası teknoloji geliştiricisi bir paydaş olacak.” dedi. Ayrıca, TUA ve Axiom Space firması arasında gerçekleştirilen yeni işbirliklerinin önemine dikkat çekti.

Astronotlar ve Yönetici Görüşleri

Alper Gezeravcı, Cumhuriyetin 100. yılına özel bir görevde bulunmanın önemini vurgularken, belgeselin yönetmeni Burcu Camcıoğlu ise belgeselin uzun bir hikaye olduğunun altını çizdi. Camcıoğlu, “Umarım çok beğenirsiniz. Bu süreçte istedik ki, Türkiye’nin geleceğine böyle bir iş bırakabilelim.” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" belgeselinin galası İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gala öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Uzay Ajansı (TUA) tarafından koordine edilen "Ufkun Ötesinde" belgeselinin galası İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde yapıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, gala öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.