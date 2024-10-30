Türkiye'nin İlk İnsansız Deniz Aracı İhracatı: ULAQ

ULAQ'tan Tarihi İhracat Başarısı

ARES Tersanesi ve Meteksan Savunma iş birliği ile geliştirilen ULAQ Silahlı İnsansız Deniz Aracı, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirme başarısını elde etti.

İlk Sözleşme Katar İle İmzalandı

Meteksan Savunma tarafından yapılan açıklamada, ULAQ'ın ilk ihracat sözleşmesinin Katar ile imzalanarak, önemli bir ilke daha imza attığı bildirildi. Sözleşme, Katar İçişleri Bakanlığı ile Milipol Katar Fuarı kapsamında gerçekleştirildi. Bu anlaşma, Türkiye'nin uluslararası arenada insansız deniz araçları ihracatındaki ilk adımı temsil ediyor.

ULAQ 11 PSV'nin Kullanım Alanları

Sözleşme çerçevesinde üretilecek olan ULAQ 11 PSV Liman/Üs Koruma İnsansız Deniz Aracı, keşif, gözetleme ve istihbarat görevleri ile kritik tesislerin korunması için Katar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından kullanılacak. Bu araç, 12,7 milimetre otomatik silah sistemi, radar, kriptolu iletişim sistemleri ve otonomi yazılımları ile desteklenmiş güçlü bir platform sunmaktadır.

Gelecek Vizyonu

ARES Tersanesi Genel Müdür Yardımcısı Oğuzhan Pehlivanlı, çeşitli konseptler ve yüklerle donatılmış en iyi insansız deniz araçlarını geliştirme çabalarına devam ettiklerini söyledi. Türkiye'yi bu alanda dünya çapında bir öncü ve müttefik haline getirme hedefinde olduklarını vurguladı.

Meteksan Savunma Otonom Sistemler Genel Müdür Yardımcısı Şükrü Serkan Sevim ise, Türkiye'nin ilk insansız deniz aracı ihracatını gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyduğunu ve sürekli olarak Türkiye ile dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.