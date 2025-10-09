Türkiye'nin Komşularına İhracatı 9 Ayda 20,3 Milyar Dolar

AA muhabirinin Ticaret Bakanlığı verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin komşu ülkelere yönelik ihracatı ocak-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla artış gösterdi.

Yılın 9 ayında Türkiye'nin toplam ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %4,1 artarak 200,6 milyar dolar seviyesine ulaştı. Komşu ülkelere yönelik ihracat ise %3,5 yükselerek 20 milyar 292 milyon 909 bin dolar olarak kaydedildi; 2024'ün aynı döneminde bu tutar 19 milyar 606 milyon 929 bin dolar seviyesindeydi.

En fazla ihracat Irak'a

Komşu ülkelere yapılan ihracatta ilk sırada yer alan ülke Irak oldu. Irak'a yapılan ihracat yaklaşık 7,4 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bunu 3,4 milyar dolar ile Bulgaristan, 2,7 milyar dolar ile Yunanistan ve 1,8 milyar dolar ile Gürcistan izledi.

Yıllık bazda en yüksek ihracat artışları ise %51 ile Suriye, %9,2 ile Yunanistan ve %6,2 ile Bulgaristan şeklinde kayda geçti.

Sektörel dağılım: Kimyevi maddeler önde

Komşu ülkelere yapılan ihracatta sektörler bazında ilk sırayı kimyevi maddeler ve mamulleri aldı. Bu sektörden söz konusu 7 ülkeye yapılan ihracat 3 milyar 191 milyon 634 bin dolar seviyesinde gerçekleşti.

Kimyevi ürünleri takip eden sektörler sırasıyla 2 milyar 307 milyon 335 bin dolar ile hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ve 1 milyar 570 milyon 736 bin dolar ile çelik oldu. İhracatı en düşük sektörler ise 29 milyon 839 bin dolar ile süs bitkileri ve mamulleri, 39 milyon 31 bin dolar ile fındık ve mamulleri ve 51 milyon 21 bin dolar ile kuru meyve ve mamulleri olarak kaydedildi.

Dış ticarette sınırlamalar

Hesaplamalarda Türkiye'nin sınır komşuları olarak Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, İran, Irak, Suriye ve Yunanistan ele alındı. Nahçıvan'a ait resmi veri bulunmadığı için bu bölge ticaret hesaplamalarına dahil edilmedi. Ayrıca Türkiye ile Ermenistan arasında kara yoluyla doğrudan resmi ticaret bulunmuyor.

Veriler, Türkiye'nin komşu ülkelere yönelik ticaretindeki eğilimler ve sektör dağılımı hakkında önemli ipuçları veriyor; ihracat odaklı politikaların ve lojistik bağlantıların bu sonuçlarda etkili olduğu dikkat çekiyor.