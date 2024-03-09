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Türkiye'nin kredi notu yükseldi: Not görünümü ''Pozitif'e'' çıkartıldı

Fitch Ratings tarafından son dakika yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunu B'den B pozitif'e yükseldiği belirtilerken, not görünümünün de durağından pozitife çıkartıldığı açıklandı.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 11:00
Türkiye'nin kredi notu yükseldi: Not görünümü ''Pozitif'e'' çıkartıldı

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings tarafından senede belirli zamanlarda kredi notu değerlendirmesi ile birlikte not görünümü değerlendirmesi sunuluyor. Fitch Ratings tarafından son dakika yapılan açıklamada Türkiye'nin kredi notunu B'den B pozitif'e yükseldiği belirtilerken, not görünümünün de durağından pozitife çıkartıldığı açıklandı. Öte yandan Fitch Ratings tarafından Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirme de sunuldu.

Fitch Ratings tarafından yapılan açıklamada söz konusu not arttırmanın dış kırılganlıklarda yaşanan azalmada ve para politikası sıkılaştırmasının beklenenden daha fazla Önden yüklenmesinin de dahil olmak üzere, Haziran 2023'teki kararlardan bu yana uygulanan politikaların dayanıklılığını ve ekonomiye olan güvenin artmasını geçerli sebep olduğu bildirildi.

TLL

Enflasyon beklentilerinin hafiflediği açıklaması yapılırken dış likidite risklerinin azaldığı da belirtildi. Bu azalışın olumlu dış finansman koşullarına sebep verdiğini açıklayan kuruluş, yüksek rezervler ve Daralan cari işlemlerin açığının yansıması olduğunu kaydetti. Türkiye'nin ekonomik politika duruşu konusunda tutarlı olduğunu ve cari açığın gün gün azaldığını belirten Fitch Ratings, dış kırılganlıkların azalmaya devam etme yönünde beklentileri olduğunu da aktardı

2024 yılı ekonomisi ile alakalı da değerlendirme yapan kuruluş, bu sene içerisinde %2,8 büyüme beklendiğini kaydederken 2025 yılı içerisinde ise % 3,1'e yükseleceğini de kaydetti. Mart ayındaki yerel seçimlerin politika değişikliğine yol açılmasını beklenmediğini ifade eden Fitch Ratings, en son 8 Eylül 2023'te kredi notunu B'ye çıkartmış not görünümü de negatiften durağana yükselmişti. Ülkemiz ile alakalı bir sonraki değerlendirmenin ise 6 Eylül'de yapılacağı açıklandı

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