Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi Akdeniz'in En Büyük Savaş Gemisi Olacak

Le Figaro: Türkiye'nin Milli Uçak Gemisi Akdeniz'de Çığır Açacak

Fransız Le Figaro gazetesi, Türkiye'nin yeni Milli Uçak Gemisi projesinin, Fransız uçak gemisi Charles de Gaulle'ü geride bırakarak Akdeniz'in en büyük savaş gemisini inşa edeceğini yazdı. Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen hafta TEKNOFEST Mavi Vatan'da projenin resmi startını verdiği vurgulandı.

MUGEM: Tasarım ve hedeflenen zaman çizelgesi

Gazete, alışılmışın dışındaki proje olan MUGEM (Milli Uçak Gemisi)'in 2030 ufkunda hizmet vermeye başlayacağını ve Türkiye'de tasarlanan ve inşa edilecek ilk uçak gemisi olacağını belirtti. Projenin 2027-2028 yıllarında denize indirilmesi ve 2030'da hizmete başlamasının öngörüldüğü aktarıldı.

Boyutlar ve Charles de Gaulle ile karşılaştırma

Habere göre Milli Uçak Gemisi, 285 metre uzunluk, 72 metre genişlik ve 60 bin tondan fazla deplasman değerlerine sahip olacak. Le Figaro, bunun Akdeniz’in amiral gemisi sayılan Fransız Charles de Gaulle'ü (261 metre, 42 bin 500 ton) net bir şekilde geçeceğini kaydetti.

Operasyonel kapasite ve insansız hava araçları

Gazete, MUGEM'in savaş uçakları ile görünmez insansız hava araçlarını taşıyabileceğini belirtirken, projede geminin başından itibaren KIZILELMA ve ANKA 3 gibi son nesil silahlı insansız hava araçları (SİHA) için tasarlanacağına vurgu yaptı. Haberde geminin yaklaşık 50 araç taşımasının beklendiği bilgisi de yer aldı.

Menzil ve yakıt verimliliği iddiası

Haberde, Mühendis Üsteğmen Aykut Demirezen'in yerel basına yaptığı açıklamaya atıfla, Milli Uçak Gemisi'nin yakıt ikmali yapmadan Türkiye'den ABD'nin New York eyaletine kadar gidip gelebileceği aktarıldı. Ayrıca hidrodinamik hesaplamalara göre geminin pruvasının yakıt tüketiminde tahmini %1,5 azalma sağlayacağına dikkat çekildi.

Yerli üretim ve stratejik konum

Le Figaro, geminin parçalarının %80'den fazlasının yerli üretim olacağının garanti edildiğini, ayrıca geminin HÜRJET uçağını da taşıyabileceğini yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul'daki konuşmasında TCG Anadolu'dan daha büyük bir uçak gemisi inşa edeceklerini duyurduğu ve ordunun tarih yazdığı ifadesine yer verildi.

Uluslararası konumlanma ve Akdeniz dengesi

Gazeteye göre, takvime uyulursa Türkiye, ABD, Rusya, Fransa ve Çin gibi bu boydaki bir uçak gemisini tasarlayabilen sınırlı sayıdaki ülkelerin kulübüne dahil olacak. Haberde ayrıca, 75 bin tonluk Fransız Yeni Nesil Uçak Gemisi (PANG)'in on yıl içinde Akdeniz'in "yeni büyük devi" haline geleceği yorumu da yer aldı.