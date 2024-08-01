Türkiye'nin Rolüyle Gerçekleşen Geniş Kapsamlı Takas Operasyonu

Türkiye, son dönemde gerçekleştirilen ve ABD, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç, Rusya ve Belarus'tan 26 mahkumun karşılıklı değişimini içeren önemli bir takas operasyonuna imza attı. Bu gelişme Rus basınında geniş yer buldu.

Kommersant ve Rossiskaya Gazeta'da Yer Buldu

Kommersant gazetesi, haberinde operasyonu "Özel takas operasyonu" başlığıyla duyurarak, bu mahkum değişimini "Rusya ve ABD arasında gerçekleşen rekor sayıdaki tarihi takas" olarak değerlendirdi. Rossiskaya Gazeta ise "Türkiye'nin istihbaratı: Ankara'da 26 mahkum takası gerçekleşti" başlığıyla MİT'in bu sürecin öncüsü olduğunu vurguladı.

Komsomolskaya Pravda ve Vzglyad'dan Önemli Aktarımlar

Komsomolskaya Pravda, Türkiye'nin başkenti Ankara'daki bu operasyonun MİT tarafından organizasyonunun gerçekleştirildiğine dikkat çekti. Vzglyad gazetesi de Türk istihbaratının, bu takasın detaylarını duyururken, son yılların en büyük takası olduğuna işaret etti.

RBK ve TASS'ın Duyuruları

RBK gazetesi, operasyonun eşine az rastlanacak bir esir takası olduğunu belirtirken, MİT'in resmi açıklamasını da içeren haberini TASS haber ajansı üzerinden verdi. RİA haber ajansı ise bu büyük takasa dair bilgiler aktardı, Rus televizyon kanalları da MİT'in yönettiği bu önemli durumu takip etti.