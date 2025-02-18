Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 73. Yıl Dönümü: Güvenlik ve Dayanışma Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO üyeliğinin 73. yıl dönümünde müttefikleriyle dayanışma ve güvenlik mesajı verdi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 10:01
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 10:01
Türkiye'nin NATO Üyeliğinin 73. Yıl Dönümü: Güvenlik ve Dayanışma Vurgusu

Dışişleri Bakanlığı'ndan Önemli Mesaj

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin NATO'ya üyeliğinin 73. yıl dönümüne dair önemli bir mesaj yayımladı. Bu bağlamda, Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğinin şekillendiği bir dönemde, Türkiye'nin müttefikleriyle dayanışma içinde bulunduğu ifade edildi.

Belirleyici Rol ve Kritik Katkılar

Bakanlık, Türkiye'nin güçlü silahlı kuvvetleri ve gelişmiş savunma sanayisi ile uluslararası güvenlik ve istikrara kritik katkılar sağlamaya devam ettiğini vurguladı. Açıklamada, "Avrupa-Atlantik güvenliğinin geleceğinin şekillendiği bir dönemde, ülkemiz müttefikleriyle dayanışma içinde, ortak çıkar ve değerlerimiz doğrultusunda bu süreçte belirleyici bir rol oynamaktadır" denildi.

Paylaşım, sosyal medya platformu X üzerinden gerçekleştirildi ve Türkiye'nin NATO'daki yerinin önemi bir kez daha hatırlatıldı.

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