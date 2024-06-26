Türkiye'nin otomobil oscarları belli oldu! Togg T10X, "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" seçildi

"TÜRKİYE'NİN OTOMOBİL OSCARI" ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU



Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 9'uncusu düzenlenen "Türkiye'de Yılın Otomobili 2024" yarışmasının kazananı, Togg T10X oldu. Bu prestijli ödül, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen görkemli bir törenle açıklandı.

TOGG T10X: 2 BİN 630 PUANLA BİRİNCİ

Yarışmada, OGD üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2 bin 630 puan alarak birinci seçilen Togg T10X, Türkiye'nin gururu oldu. Törene katılan Togg Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş, bu büyük başarıyı kutlayan isimlerden biri oldu.

Ödül töreninde ayrıca üç farklı kategoride de birinciler belirlendi. "Yılın Basın Lansmanı" ödülünü Gökçeada’da düzenlenen Renault Austral lansmanı kazanırken, "Yılın İnovasyonu" ödülü, mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan "Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu" ile Togg markasına verildi. "Yılın Tasarımı" kategorisinde ise ödül Kia EV9'a gitti.



ÖZEL VE ANLAMLI BİR ÖDÜL

Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar, törende yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdikleri karardan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Günaçar, "Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu. Markamızın temsilcileri ve yöneticileri olarak oldukça anlamlı bir ödül elde ettik. Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına aldık," dedi.

OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık da konuşmasında, "Yılın Otomobili bir marka haline geldi. Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurt dışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor. Bu, OGD ve Yılın Otomobili organizasyonunun başarısını gösteriyor. Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller de büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir kanıtı," ifadelerini kullandı.



FİNALE KALAN MODELLER

"Türkiye'de Yılın Otomobili" yarışmasının ilk etabında, 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller, "tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı" gibi kriterler açısından değerlendirildi.

"Yılın Otomobilini" belirleyen ikinci etapta ise BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X ve Toyota C-HR Hybrid finale kalmaya hak kazandı. Oylama sonucunda birinci seçilen Togg T10X, "Yılın Otomobili" logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanma hakkı kazandı.



Yarışmanın finalinde, "Togg T10X" 2 bin 630 puanla birinci olurken, "Renault Austral" 2 bin 550, "Toyota C-HR Hybrid" 2 bin 340, "Hyundai Ioniq 6" 2 bin 150, "Chery Tiggo 8 Pro" 2 bin 120, "BMW 5 Serisi" 2 bin 70 ve "Mercedes-Benz E Serisi" 1.890 puan aldı.



Togg T10X'in "Türkiye'de Yılın Otomobili" seçilmesi, sadece bir araç olarak değil, aynı zamanda Türk otomotiv sektörünün yenilikçi ve öncü bir markası olarak da başarısını pekiştirdi.

