Türkiye'nin Sağlıkta İnovasyon Vizyonu: Medtronic İnovasyon Merkezi Açıldı

Medtronic İnovasyon Merkezi'nin Açılışı

Türkiye Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Medtronic İnovasyon Merkezi'nin açılışında yaptığı konuşmalarda, Türkiye'nin sağlık alanındaki potansiyelini ve liderlik konumunu vurgu yaptı.

İnsana Değer Veren Eğitim

Memişoğlu, bu merkezlerin sadece Türkiye için değil, çevredeki bölgeler için de önemli bir eğitim merkezi olacağını ifade etti. "Sağlık, mezuniyet sonrası devam eden bir öğrenme sürecini gerektiriyor," dedi. Böylece, bu eğitim merkezleri, sağlık hizmetlerinin kalitesini artırma adına kritik bir rol oynuyor.

Bölgesel Etki ve İşbirliği

Medtronic İnovasyon Merkezi'nin Türkiye'de bulunmasının büyük bir fırsat olduğunu dile getiren Bakan Memişoğlu, Türkiye'deki birçok eğiticinin merkezde görev aldığını ve yurt dışından da çeşitli eğitimcilerin katıldığını belirtti. "Türkiye, sağlıkta insan gücü ve altyapı açısından lider bir ülke olma yolunda önemli adımlar attı," diye ekledi.

Bilim ve Ekonomi Arasındaki Bağ

Memişoğlu, bilim insanlarının bu tür merkezlerde eğitim vermekle kalmayıp, ekonomik açıdan da kendilerine yol açmasını beklediklerini vurguladı. "Ciddi bir altyapıya sahip olan Türkiye, sağlıkta geliştikçe çevresindekilere de katkıda bulunacak," şeklinde konuştu.

Açılış Törenine Katılım

Kurdeleyi keserek merkezin açılışını gerçekleştiren Memişoğlu, Merkez’deki yetkililerden bilgi aldı. Törene Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat, İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, Medtronic Avrasya Bölge Başkanı Majid Kaddoumi ve diğer birçok önemli isim katıldı.