Türkiye'nin Savunma Sanayisi ve Dijital Kullanım İstatistikleri

Türkiye'nin Savunma Sanayisi Milli Hydrojen ile Yükseliyor

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda, hidrojenin depolanmasından yanma teknolojilerine, yakıt hücrelerinden farklı kullanım alanlarına kadar projelerde önemli ilerlemeler kaydediliyor. Bu geliştirilecek teknolojiler, insansız hava araçlarından uzay platformlarına, kara ve hava araçlarından stratejik sistemlere kadar birçok alanda fayda sağlayacak. Hidrojenin sessiz, iz bırakmayan, düşük ısı yayan ve küresel ölçekte rekabetçi bir teknoloji olarak öne çıkması bekleniyor.

Türkiye'de İnternet Kullanımı

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan "Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması" sonuçları, bireylerin %95,5'inin interneti mesajlaşma uygulamaları için kullandığını, %87,5'inin sosyal medyada içerik paylaştığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre, erkeklerin sosyal medya paylaşımında kadınlardan daha aktif olduğu gözlemleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan Şiddet Önleme Eğitimi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin tarafından yayımlanan genelge ile, okullarda şiddet risklerini azaltmaya yönelik hizmet içi eğitimler tüm okul yöneticilerine uygulanacak. Eğitim ortamlarında şiddetin nedenleri ve etkilerine dair analizler yapılacak, gerekli tedbirler alınacak.

Küresel Nükleer Enerji Gelişmeleri

Küresel piyasalarda inşaatı süren 69 nükleer reaktör arasında en fazla reaktör inşa eden ülke, 33,904 megavat kapasite ile Çin. İran ve Hindistan da sırasıyla 6,357 ve 5,900 megavat kapasite ile takip ediyor.

Yeşil Kapitalizm ve İklim Krizi

Petrol şirketlerinin çevre dostu politikalarını eleştirerek, "yeşil aklama" yaptığı iddia ediliyor. Global Witness Fosil Yakıtlar Kampanya Lideri Alice Harrison, fosil yakıt şirketlerinin iklim krizinin çözümüne ciddi bir katkı sağlamadığını belirtiyor.

ABD Başkanlık Seçimleri Üzerine Analiz

2024 ABD başkanlık seçimlerinde Arizona, Nevada, Wisconsin, Michigan, Pennsylvania, Kuzey Carolina ve Georgia gibi kritik eyaletlerin sonuçlarının belirleyici olacağı öngörülüyor.

Gazze'de Aşılama Süreci

Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri, Gazze Şeridi’nde çocuk felcine karşı aşılama sürecinin güvenlik ve erişim garantilerine dayandığını açıkladı.

İstanbul'daki Bulaşıcı Hastalık Mücadelesi

İstanbul İl Sağlık Müdürü, bulaşıcı hastalıklara karşı mücadelede sağlık sisteminin güçlü olduğunu vurguladı.

Çekirdeksiz Üzüm Hasadı ve İhracat Geliri

Ege ovalarında sıcak hava nedeniyle çekirdeksiz üzüm hasadı erken başladı. Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü, ürünün ihracat geliri açısından önem taşıdığını belirtti.

İstanbul Ofis Doluluğu Rekoru

Cushman & Wakefield tarafından hazırlanan bir rapora göre, İstanbul'da ofis doluluğu %89,7'ye yükseldi, bu son 12 yılın en yüksek oranı.

İzmir Körfezi'nde Kirlilik Sorunu

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi yetkilileri, İzmir Körfezi'ndeki kirliliğin dibe bağlı balıklar üzerinde zararlı etkileri olduğunu vurguladı.

Su Krizi Uyarıları

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı, ülkedeki su kaynaklarının azaldığını ve Türkiye’nin su fakiri olma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Beşiktaş ve Trabzonspor'un Avrupa Rekorları

Beşiktaş ve Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki önemli karşılaşmalar öncesi tarihlerini güncelliyor.