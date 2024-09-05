Türkiye'nin Sudan'a Gönderdiği İnsani Yardımlar Eyaletlere Ulaştı

Türkiye’nin Sudan’a Gönderdiği Yardımlar

Türkiye'nin Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) öncülüğünde, temmuz ayında Sudan'a gönderilen insani yardımlar, Türk Kızılay ve Sudan Kızılayı işbirliğiyle 13 eyaletine ulaştı.

Yardım Dağıtım Programı

Yardımların dağıtımı, Sudan’ın doğusundaki Port Sudan şehrinde yerinden edilmiş bireylerin barındığı merkezde gerçekleştirilen bir programa dahil edildi.

Programa, Türkiye’nin Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Türk Kızılay Uluslararası Programlar ve Operasyonlar Direktörlüğü Afrika Birim Yöneticisi Alex-Jacques Remy, Sudan Kızılay Genel Sekreteri Ayda Seyyid Abdullah ve yerel yetkililer katıldı.

Büyükelçi Yıldız'ın Mesajı

Büyükelçi Yıldız, sosyal medya platformu X'te yaptığı açıklamada, "Sudan’da evlerinden koparılan insanlara Türk kardeşlerinin selamını ve desteğini ilettik. Hartum'a dönüş bildirmeden desteklerimiz sürecek," dedi.

Yardımın Boyutu ve Etkisi

Türk Kızılay Afrika Birim Yöneticisi Remy, AA muhabirine verdiği demeçte, "Sudan'daki insani kriz nedeniyle AFAD’ın koordinasyonuyla 19 Temmuz’da Port Sudan’a ulaşan gemi ile toplam 2 bin 408 ton yardım malzemesi gönderildi. Bu malzemeler 13 eyalete ulaştırılarak yaklaşık 151 bin kişinin yararlanmasını sağladı," dedi.

Sudan Kızılayı'ndan Teşekkür

Sudan Kızılay Genel Sekreteri Abdullah, "Sudan'daki krizde ve sel felaketinden etkilenenlere yardım sağladığı için Türk hükümeti ve Türk Kızılay’ına teşekkür ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Sudan’daki İç Savaşın Sonuçları

Sudan'daki iç savaş, ordu ile HDK arasında yaklaşık 500 gündür devam ediyor. Çatışmalar sonucunda 18 bin 800'den fazla kişi hayatını kaybederken, yaklaşık 10 milyon insan yerinden edildi ve 25 milyon kişinin insani yardıma ihtiyacı var.