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Türkiye'nin TIMSS 2023 Başarısı: Okullaşma Politikalarının Etkisi

Türkiye, TIMSS 2023 başarılarında okullaşma artırma politikalarıyla dikkat çekiyor.

Yayın Tarihi: 20.12.2024 12:17
Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 12:17
Türkiye'nin TIMSS 2023 Başarısı: Okullaşma Politikalarının Etkisi

Türkiye'nin TIMSS 2023'teki Başarısı ve Okullaşma Politikaları

Türkiye'nin Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması (TIMSS) 2023 başarısı, Türkiye'nin yükseköğretimdeki kapasiteyi ve okullaşmayı artırma politikası ile doğrudan ilişkilidir. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı (SETA) tarafından yayımlanan yazıda, bu faktörlerin öğrencilerin başarılarında belirleyici rol oynadığı ifade edildi.

TIMSS 2023 sonuçları, 4 Aralık'ta dünya genelinde duyuruldu ve Türkiye'nin matematik ve fen alanlarında gösterdiği ilerleme ulusal ve uluslararası düzeyde dikkat çekti. Hem puanlar hem de sıralamalarda artış sağlandığı belirtildi.

Eğitimde Yapılan Reformlar

SETA Perspektif'te yer alan yazıda, Türkiye'nin son 20 yılda eğitim sisteminde gerçekleştirdiği reformların geniş bir yelpazeye yayıldığı vurgulandı. Okul binalarının fiziksel koşullarının iyileştirilmesi, eğitimde teknolojinin entegrasyonu ve dijitalleşme gibi unsurlar, öğrencilere dinamik bir öğrenme ortamı sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

2017 liseye geçiş sınavlarındaki değişikliklerin, eğitim sistemi boyunca analitik düşünme ve problem çözme gibi önemli becerilerin gelişimine katkı sağladığı düşünülmekte.

Öğrenci Başarı Faktörleri

Yazıda ayrıca, TIMSS araştırmalarının bireysel, sınıf ve okul temelli faktörlerle öğrenci başarısını incelediği belirtildi. Evdeki kitap sayısı, ebeveynlerin eğitim seviyesi ve eğitim kaynaklarına erişim gibi unsurların başarı üzerindeki etkisi gözler önüne serildi. Türkiye, bu bağlamda, tüm sınıf düzeylerinde ücretsiz ders kitabı ve yardımcı kaynak dağıtımına büyük önem veriyor.

Uzun Süreli Yükseliş ve İyileştirmeler

Türkiye'nin TIMSS performansı, son 12 yılda istikrarlı bir artış göstermekte. TIMSS 2011'de başlayan bu yükseliş, 2015 ve 2019'da katlanarak devam etti ve 2023'te en yüksek seviyeye ulaştı. Türkiye’nin eğitimdeki politikalarının ve uygulamalarının sürdürebilirliği, öğrencilerin daha üst düzey yeterliklere ulaşmalarına olanak tanıyacaktır.

Gelecekteki Öneriler

Yazıda, bireyselleştirilmiş öğretim yaklaşımlarının önemine vurgu yapıldı. Düşük başarı gösteren öğrencilerin desteklenmesi ve altyapı, müfredat ile dijitalleşme reformlarının sürdürülmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca, mesleki gelişim programlarının uluslararası standartlara uyumlu hale getirilmesi ve ücretsiz kaynak dağıtımının devamı, eğitimde eşit fırsatlar sunacaktır.

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