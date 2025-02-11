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Türkiye'nin Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlandı

Bakan Yardımcısı Varank, Türkiye'nin sürdürülebilir kaynak yönetimi ve istihdam fırsatları için döngüsel ekonomi modelini duyurdu.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 17:39
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 17:47
Türkiye'nin Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı Hazırlandı

Türkiye'nin Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi Hazır

Türkiye, çevresel sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım atarak Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planını hazırladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, bu stratejinin sadece kaynak yönetimini desteklemekle kalmayıp, aynı zamanda yenilikçi iş modelleri ve istihdam yaratma fırsatları sunduğunu belirtti.

Plan, Sıfır Emisyon Hedeflerine Katkı Sağlayacak

Varank, hazırlanan planın, Türkiye'nin sıfır emisyon hedeflerine ulaşmasında önemli bir rol oynayacağını ifade etti. 2017 yılında başlatılan Sıfır Atık Projesinin, bu çabaların en somut örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Varank, "Projemiz kapsamında döngüsellik potansiyeli yüksek sektörlerde etki analizi çalışmaları yapıldı." dedi.

İş Birliği ile Çevresel Dönüşüm

Planın kapsamına dair bilgiler veren Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, döngüsellik potansiyeli yüksek alanlardan 6 stratejik hedef ve 52 eylem belirlendiğini aktardı. Eylemlerin 27'sinin mevzuat geliştirme sorumluluğu taşıdığını ve 25'inin uygulamaya yönelik tedbirleri içerdiğini söyledi.

Türkiye'nin Karbon Ayak İzini Düşürme Hedefi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski, Türkiye'nin çevresel standartlar açısından önemli gelişmeler kaydettiğini belirtti. İklim değişikliği ile mücadelede bu projenin Türkiye'ye somut sonuçlar getireceğine inandığını dile getirdi. Ossowski, "Birlikte sadece çevreyi değil, Türk ekonomisini de dönüştürebiliriz." ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ulusal Döngüsel Ekonomi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlandığı etkinliğe katıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ulusal Döngüsel Ekonomi...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Ulusal Döngüsel Ekonomi Stratejisi ve Eylem Planı'nın hazırlandığı etkinliğe katıldı.

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