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Türkiye'nin Ürettiği Tramvay, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a Ulaştı

Bozankaya'nın ürettiği ilk tramvay, Belgrad'a ulaştı; 25 tramvay siparişi yıl içinde tamamlanacak.

Yayın Tarihi: 01.06.2025 13:54
Güncelleme Tarihi: 01.06.2025 13:54
Türkiye'nin Ürettiği Tramvay, Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'a Ulaştı

TÜRKİYE'DEN SIRBISTAN'A TRAMVAY SEFERİ

Raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemlerinin öncüsü olan Bozankaya, Sırbistan için ürettiği 25 tramvaydan ilki olan aracını başkent Belgrad'a ulaştırdı. Belgrad Kent Ulaşım Şirketi, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Türkiye'den gönderilen tramvayın Belgrad'daki bekleme istasyonuna geldiğini duyurdu.

TRAMVAYIN TEKNİK DETAYLARI

Yeni tramvayın 30,5 metre uzunluğunda olduğu ve toplamda 170 yolcu kapasitesine sahip olduğu belirtildi. Bu kapasitenin 48'i oturan, 170'i ise ayakta seyahat edebilen yolculardan oluştuğu ifade edildi. Tramvay, saate 70 kilometre hız yapabilme özelliği ile dikkat çekiyor.

TOPLU TAŞIMA SİSTEMİ YENİLENİYOR

Belgrad'daki toplu taşıma ağının yenilenmesi amacıyla çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Belgrad Belediye Başkanı Aleksandar Sapic, Türkiye'den ikinci tramvayın haziran sonunda geleceğini ve sipariş edilen 25 tramvayın bir yıl içinde Sırbistan'a ulaşacağını duyurdu.

Raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya'nın Sırbistan için imalatına...

Raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya'nın Sırbistan için imalatına başladığı 25 tramvaydan ilki başkent Belgrad'a ulaştı.

Raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya'nın Sırbistan için imalatına...

Raylı ve elektrikli toplu taşıma sistemleri üreticisi Bozankaya'nın Sırbistan için imalatına başladığı 25 tramvaydan ilki başkent Belgrad'a ulaştı.

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