Türkiye'nin Yeni Büyükelçisi Yıldırımgeç, Ramaphosa'ya Güven Mektubunu Sundu

Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi olarak atanan Kezban Nilvana Darama Yıldırımgeç, Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa'ya güven mektubunu sundu. Tören, yürütme başkenti Pretorya'daki cumhurbaşkanlığı konutunda gerçekleştirildi.

Büyükelçi Yıldırımgeç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve iyi dileklerini Ramaphosa'ya iletti. Yıldırımgeç, görev süresi boyunca, ortak öncelikler, karşılıklı saygı ve anlayış temelinde ikili ilişkileri yeni bir seviyeye taşımak için çaba göstereceğini ifade etti.

Yıldırımgeç, Türkiye ve Güney Afrika'nın ortak değerlere ve ilkelere sahip olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, Güney Afrika ile bölgesel ve küresel konularda diyaloğu ve işbirliğini güçlendirmek istiyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, İsrail'in Gazze'deki uluslararası hukuku ihlaline karşı Filistinlilerin haklarını savunmak için daha fazla işbirliği yapma gerekliliğini vurguladı ve Türkiye'nin Güney Afrika G20 Başkanlığı'na desteğini yineledi.

Törende, Gabon, Kongo, Rusya, Bangladeş, Kanada, Mısır, Etiyopya, Japonya, Moğolistan, Portekiz, Panama, Nepal ve Senegal'in Pretorya büyükelçileri de güven mektuplarını takdim etti.