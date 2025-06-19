Türkiye Orman Yangınları İçin Kritik Dönemde: Uzmanlardan Uyarılar

Orman Yangınları İçin Riskli Dönem Başlıyor

İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, Türkiye'nin orman yangınları açısından riskli bir dönem girdiğine dikkat çekerek, yangınların oluşumunda hava koşullarının kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Prof. Dr. Tağıl, Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, 2022'nin 1 Ocak-16 Haziran döneminde 927 orman yangını kaydedilirken, bu yıl aynı dönemde bu sayının 778'e düştüğünü belirtti. Ancak yangınların etkilediği alan da dikkate alındığında, 2.194 hektardan 687 hektara gerilediği görüldü. Yangın sayısında %16, etkilenen alanda ise %69’luk bir azalma yaşandı.

Hava Koşullarının Teriği Artıyor

Tağıl, hava sıcaklıklarının 30 dereceyi aşması, nem oranının %20'nin altına düşmesi ve uzun süren kuraklıkların orman yangını olasılığını büyük ölçüde artırdığını belirtti. Türkiye'nin değişik bölgelerindeki rüzgar türlerinin yangınların seyrini etkilediğine de dikkat çeken Tağıl, Akdeniz'de poyraz ve Ege'de hem lodos hem de poyrazın yangınların büyümesine zemin hazırladığını ifade etti.

Avrupa'dan Endişe Verici Veriler

17 Haziran itibarıyla, Avrupa Birliği ülkelerinde yaklaşık 176 bin hektar ormanlık alanın yangınlarla tahrip olduğunu belirten Tağıl, bu miktarın son 19 yılın ortalamasının üç katı olduğunu kaydetti. Ayrıca, bu yıl Avrupa genelinde 955 büyük yangın kaydedildiğini ve bu durumun 2024’teki 629 yangına göre ciddi bir artış olduğunu söyledi.

Yangın Riski İçin Önemli Uyarılar

Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'de yangın sezonunun başlayıp risklerin arttığını belirtti ve Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu bölgelerinde, yangın hava indeksi'nin yüksek seviyelerde olduğunu belirtti. Bu bölgelerdeki kuraklığı ve düşük nem koşullarının en küçük kıvılcımın bile büyük çaplı yangınlara dönüşme ihtimalini artırabileceğini vurguladı.

Özellikle kızılçam ormanları ile kaplı Ege ve Akdeniz kıyılarındaki riskin daha fazla olduğunu açıklayan Tağıl, yaz aylarının gelmesiyle mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıkların Türkiye’nin büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. Bu durumun yangınların yayılma hızını artırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Yangın Tehlikesi İçin Alarm Zamanı

Prof. Dr. Tağıl, Türkiye'deki orman yangınları açısından ciddi bir alarm eşiğine yaklaşıldığını ifade etti ve sıcaklıkların artışı, nemin azalması ve kuraklığın devam etmesi halinde risk seviyesinin hızla yükselebileceğini aktardı. Günlük yangın tehlike haritalarına ve sezonluk tahminlere göre, 2025'in zorlu bir yangın sezonu olacağı öngörülmektedir.

Uzman, bu artışın iklim değişikliği, uzayan sıcak sezonlar ve kontrolü zorlaşan kırsal alanlar gibi daha geniş yapısal sorunlara dayandığını belirtti ve tüm bu faktörlerin yangınların hızla yayılmasına ve etkilerinin büyümesine neden olabileceğine dikkat çekti.

Orman Genel Müdürlüğü verilerine göre, Türkiye'de geçen yıl 1 Ocak-16 Haziran döneminde 927 orman yangını çıktı, bu yılın aynı döneminde 778 yangın kayıtlara geçti. İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Öğretim Üyesi ve Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama Uzmanı Prof. Dr. Şermin Tağıl (fotoğrafta), konuyla ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.