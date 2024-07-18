Türkiye sıcak havalardan kaçmak için klimaya sığındı, ancak montaj krizi patlak verdi

Türkiye, son yılların en sıcak yazlarından birini yaşıyor. Artan sıcaklıklar ve yüksek nem oranları, vatandaşları bunaltıyor. İstanbul gibi büyük şehirlerde ise durum daha da vahim. Sıcaklıkların etkisini azaltmak isteyen vatandaşlar, çözümü klima kullanmakta buluyor. Ancak klimaya erişim ve montaj işlemleri, yeni bir krizin kapılarını araladı.



KLİMA TALEBİNDE PATLAMA YAŞANIYOR

Sıcak havaların etkisini artırmasıyla birlikte klima satışlarında büyük bir artış yaşandı. Elektronik mağazalar ve online alışveriş sitelerinde klima satışları rekor seviyelere ulaştı. Ancak bu artış, beraberinde bazı sorunları da getirdi. Klimayı bulmak kadar, montaj işlemini gerçekleştirmek de büyük bir problem haline geldi.

Show TV'nin haberine göre, klima montajı için günler sonrasına randevu veriliyor. Klimayı satın alan vatandaşlar, montaj için 15 gün ila 1 ay arasında beklemek zorunda kalıyor. Bu durum, özellikle yazın en sıcak günlerinde klimasız kalan vatandaşları isyan ettiriyor. "15 gün sıra verdiler, ekstra bir ödeme yaptık günü daha öne aldık" diyen bir vatandaş, montaj işlemini hızlandırmak için 4.500 TL ek ücret ödemek zorunda kaldığını belirtti.



KORSAN KLİMA SERVİSLERİNE DİKKAT!

Klimaya olan talebin artması, korsan klima servislerinin de çoğalmasına neden oldu. Klima ustaları, vatandaşları korsan servislere karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Korsan servisler, düşük fiyatlar teklif ederek vatandaşları kandırabiliyor. Ancak bu servisler, klima montajında ve bakımında yeterli bilgi ve donanıma sahip olmadıkları için ciddi sorunlara yol açabiliyor.

KLİMA KULLANIMINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıcak havalardan korunmak için klima kullanımı yaygınlaşırken, klima kullanımında dikkat edilmesi gereken bazı önemli noktalar bulunuyor. Klima kullanırken dikkat edilmesi gerekenler şöyle:

Doğru Montaj: Klimanın doğru montajı, verimli ve uzun ömürlü bir kullanım için önemlidir. Yetkili servisler tarafından yapılan montaj, hem güvenlik hem de performans açısından önemlidir.

Düzenli Bakım: Klimanın düzenli bakımı, hem enerji tasarrufu sağlar hem de cihazın ömrünü uzatır. Filtrelerin temizlenmesi ve gaz kontrolleri düzenli olarak yapılmalıdır.

Kullanım Kılavuzuna Uyun: Klima kullanımında, üretici firmanın önerilerine ve kullanım kılavuzuna uyulmalıdır. Aksi halde, cihazın verimi düşebilir ve arızalar meydana gelebilir.

VATANDAŞLAR KLİMA MONTAJINDA YAŞANAN KRİZİ NASIL ÇÖZEBİLİR?

Klimaya olan yoğun talep ve montaj işlemlerinde yaşanan sorunlar, vatandaşları çeşitli alternatif çözümler aramaya itiyor. İşte bazı öneriler:

Önceden Planlama: Klimayı satın almadan önce, montaj randevusunu planlayarak uzun bekleme sürelerinden kaçınabilirsiniz.

Yetkili Servisleri Tercih Edin: Klimanızın montajı ve bakımı için mutlaka yetkili servisleri tercih edin. Bu, hem cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlar hem de güvenli bir kullanım sunar.

Ekstra Ücretlerden Kaçının: Montaj işlemini hızlandırmak için ekstra ücretler ödemek yerine, montaj randevusunu erken bir tarihte alarak bekleme süresini minimize edebilirsiniz.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen sıcak hava dalgası haberleri, vatandaşları klima kullanımına yöneltti. Ancak klima montajında yaşanan sorunlar ve korsan servislerin artışı, yeni bir krizin habercisi oldu. Vatandaşlar, bu süreçte dikkatli olmalı ve yetkili servislerden destek almalıdır

