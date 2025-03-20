Türkiye, Sincar'daki PKK İltisaklı Saldırıyı Kınadı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ tarafından 18 Mart günü Sincar'da Irak ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirilmiş olan saldırıyı kınadıklarını duyurdu.

Keçeli, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "PKK terör örgütü iltisaklı YBŞ'nin 18 Mart günü Sincar'da Irak ordusu mensuplarına yönelik gerçekleştirdiği saldırıyı kınıyor, yaralanan Irak askerlerine acil şifalar diliyoruz." şeklinde ifadeler kullandı.

Söz konusu saldırının, PKK terör örgütünün ve uzantılarının Irak'ın ulusal güvenliği için oluşturduğu tehdidin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurgulayan Keçeli, "PKK ve uzantılarına karşı mücadelemizi, Irak'la işbirliği içinde sürdürmeye kararlıyız." mesajını paylaştı.