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Türkiye, Somali'de Yenilikçilik Yarışması Başlattı

Somali'de gençlerin teknoloji ve yenilikçilikle ülke sorunlarına çözümler bulmasını destekleyen "Hack4Somalia" yarışması başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.07.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 22.07.2025 11:12
Türkiye, Somali'de Yenilikçilik Yarışması Başlattı

Türkiye, Somali'de Yenilikçilik Yarışması Başlattı

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, Somali'de gençlerin ülkenin temel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir yarışma programı başlattı.

Mogadişu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve Somalili gençlerin teknoloji ile yenilikçilik odaklı fikirlerle ülke sorunlarına çözüm üretmesini hedefleyen "Hack4Somalia" adlı yarışmanın tanıtım ve açılış programı, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği yerleşkesinde yapıldı.

Etkinliğe, Türk ve Somalili diplomatlar, akademisyenler, öğrenciler, teknoloji girişimcileri ile genç temsilcilerin katılım göstermesi dikkat çekti.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmanın Somalili gençlere önemli bir fırsat sunduğunu belirtti. Aktaş, "Hack4Somalia sıradan bir yarışma değil, Somali'nin geleceğine yönelik ortak bir vizyonun sembolüdür. Bu vizyon, kendi kendine yetebilen, dirençli ve yenilikçi bir Somali hayalini yansıtmaktadır." ifadesini kullandı.

Ayrıca yarışmanın sadece teknik bir etkinlik değil, aynı zamanda Somali gençliğinin potansiyelini ortaya koyan stratejik bir adım olduğunu sözlerine ekleyen Aktaş, "Gerçek kalkınma, yerel toplulukların kendi geleceklerine sahip çıkmasıyla mümkündür. Somali'nin yaşadığı sorunlara çözüm yine Somali halkının, özellikle de gençlerin elindedir. Gençlerin zeka ve yaratıcılık gücü desteklenmeli ve bu potansiyel etkin bir şekilde değerlendirilmelidir." dedi.

Program kapsamında yarışmacılara mentörlük desteği, teknik eğitim atölyeleri ve fikirlerini geliştirmelerine yardımcı olacak kaynaklara erişim imkanı sağlanacak.

Final aşamasında ise seçilen projeler, uzman jüri karşısında sunulacak ve başarılı bulunan girişimler maddi destekle ödüllendirilecek.

Hack4Somalia, Somali'de temiz suya erişim, hijyen, iklim değişikliğine uyum, sürdürülebilir tarım, dijital eğitim, yenilenebilir enerji ve mobil teknolojiler aracılığıyla kamu hizmetlerine erişim gibi alanlarda yenilikçi çözümler üretilmesini hedefliyor.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, Somali'de gençlerin, ülkenin temel sorunlarına yönelik çözüm...

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, Somali'de gençlerin, ülkenin temel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir yarışma programı başlattı. Mogadişu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve Somalili gençlerin teknoloji ve yenilikçilik odaklı fikirlerle ülke sorunlarına çözüm üretmelerini hedefleyen "Hack4Somalia" adlı yarışmanın tanıtım ve açılış programı, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği yerleşkesinde yapıldı. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, programda konuşma yaptı.

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, Somali'de gençlerin, ülkenin temel sorunlarına yönelik çözüm...

Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği, Somali'de gençlerin, ülkenin temel sorunlarına yönelik çözüm önerileri geliştirmelerini teşvik etmek amacıyla kapsamlı bir yarışma programı başlattı. Mogadişu Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen ve Somalili gençlerin teknoloji ve yenilikçilik odaklı fikirlerle ülke sorunlarına çözüm üretmelerini hedefleyen "Hack4Somalia" adlı yarışmanın tanıtım ve açılış programı, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği yerleşkesinde yapıldı. Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş, programda konuşma yaptı.

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