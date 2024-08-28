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Türkiye Su Kıtlığı Riskiyle Karşı Karşıya

İklim değişikliği ve nüfus artışının etkisi, Türkiye'nin su kaynaklarını tehdit ediyor ve su fakiri olma riskini artırıyor.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 11:09
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 11:09
Türkiye Su Kıtlığı Riskiyle Karşı Karşıya

Türkiye'de Su Kıtlığı Sorunu

Türkiye Su Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Lütfi Akca, ülkemizde su kaynaklarının geleceği hakkında ciddi uyarılarda bulundu. Nüfus artışı ve iklim değişikliğine bağlı su kayıpları, Türkiye’yi su fakiri olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakıyor.

Küresel Su Krizi ve Türkiye

Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları 2024 Raporu'na göre, 2022 yılında dünya nüfusunun yarısı su kıtlığı yaşadı. Akca, Türkiye'de kişi başına düşen su miktarının 1312 metreküp olduğunu ve su stresi altında olduğumuzu belirtti. Su Miktarı ve Yönetimi

Prof. Akca, Türkiye'nin toplam su kaynaklarının 112 milyar metreküp olduğunu ve bu miktarın nüfus arttıkça azalacağını ifade etti. Türkiye'deki su yönetimi politikalarının sosyo-ekonomik etkenlere bağlı olarak şekillendiğini vurguladı.

Tarım ve Su Kullanımı

Ülkemizde suyun %77'si tarımda kullanılıyor. Türkiye, su altyapısı açısından zengin olmasına rağmen sulanabilir tarım alanlarının büyük bir kısmı kuraklık riski altındadır. Akca, Türkiye'nin su potansiyeline rağmen bazı bölgelerin su sıkıntısı çektiğini ve bu sorunun tarımsal üretimi de olumsuz etkilediğini belirtti. Dünya Göllerinin Durumu

Akca, dünya genelinde göllerin iklim değişikliği nedeniyle ciddi su kaybına uğradığını, Türkiye'de de göllerin durumunun endişe verici olduğunu ifade etti. Tuz Gölü ve Eğirdir Gölü gibi önemli su kaynaklarında seviyelerin düştüğünü aktardı.

Orta Doğu'daki Su Krizi

Orta Doğu bölgesi, su kaynakları açısından kırılgan bir yapıdadır. Türkiye’nin, bölgede daha yüksek su potansiyeline sahip olmasına rağmen, su dağılımındaki sorunlar yüzünden sıkıntılar yaşanabiliyor. Prof. Akca, bölgedeki çatışmaların su erişimini zorlaştırdığını vurguladı. Gelecek İçin Çözüm Önerileri

Türkiye, su yönetimi konusunda stratejik adımlar atarak sınır aşan havzalarda işbirliği yapma çabasındadır. Ayrıca, suya göre tarım politikası geliştirilmesi için yasal düzenlemeler yapılmaktadır. Gelecek yıl itibarıyla bu uygulamanın hayata geçirilmesi hedeflenmektedir.

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