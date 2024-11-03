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Türkiye, Sudan'daki Sivil Halk Üzerindeki Saldırılardan Endişeli

Dışişleri Bakanlığı, Sudan’daki insani durum ve saldırılara dair derin endişelerini dile getirdi.

Yayın Tarihi: 03.11.2024 23:17
Güncelleme Tarihi: 03.11.2024 23:17
Türkiye, Sudan'daki Sivil Halk Üzerindeki Saldırılardan Endişeli

Türkiye'nin Sudan'daki İnsani Durum İle İlgili Endişeleri

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'da yaşanan insani duruma ilişkin ve Cezira eyaletinde sivil halkı hedef alan insancıl hukuka aykırı saldırılarla ilgili derin endişelerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamanın Detayları

Bakanlık, Sudan'da yaşanan duruma dair yazılı bir açıklama yaparak, özellikle Cezira bölgesinde sivil halkın maruz kaldığı saldırılardan dolayı duyulan kaygıyı vurguladı. Açıklamada, ateşkesin bir an evvel sağlanarak barış ve istikrarın temin edilmesi gerektiği ifade edildi.

İnsani Yardım ve Destek Çağrısı

Yerinden edilen kişilerin güvenli bir şekilde evlerine dönebilmesi için gerekli önlemlerin derhal alınması gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, insani yardım faaliyetlerinin aksamadan sürdürülmesi için çağrıda bulunuldu. Dışişleri Bakanlığı, "Sudan'ın egemenliği, bağımsızlığı, toprak bütünlüğü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımları sürdüreceğiz," ifadelerine yer verildi.

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