Türkiye, Suriye Yaptırımlarının Kaldırılmasını Talep Etti

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, Suriye'deki yeni süreç ışığında ülkeye yönelik yaptırımların kaldırılması ve kısıtlamaların gözden geçirilmesi gerektiğini açıkladı.

BM Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) gerçekleştirilen toplantıda Suriye'deki siyasi ve insani durum masaya yatırıldı. Burada söz alan Yıldız, Esed rejiminin sona ermesinin Suriye halkı ve bölge için bir umut ışığı olmasına rağmen, karşılaşılan zorlukların ciddiyetle ele alınması gerektiğini vurguladı.

İhlaller ve Sorumluluk

Uzun yıllardır devam eden çatışmaların Suriye’yi ciddi şekilde harap ettiğini belirten Yıldız, "Rejimin insan hakları ihlalleri, kimyasal silah kullanımı ve insani krizin boyutları ortada. Türkiye, Esed rejiminin bu ihlallerden sorumlu tutulması gerektiğini savunuyor. Ayrıca, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) bu saldırıları araştırma çabalarına destek vermeyi sürdüreceğiz." dedi.

Yıldız, Suriye’de yaşanan hızlı dinamikler doğrultusunda, Suriyelilerin acil ihtiyaçlarına duyarlı yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Uluslararası toplum, Suriye’deki yumuşak geçiş sürecini kolaylaştırmalı." ifadesini kullandı.

Yeni Yaklaşım ve Destek

Büyükelçi Yıldız, Suriye halkının kendi ülkelerini yeniden inşa etmeleri için uluslararası destek beklentilerine yanıt verilmesi gerektiğini vurguladı. "Bekle-gör" stratejisinin artık sürdürülebilir olmadığını belirten Yıldız, Suriyelilerin günlük yaşamlarının normale dönmesi için somut adımlar atılması gerektiğini açıkladı.

Yıldız, "İnsani yardıma odaklanmanın ötesine geçerek, Suriye’nin istikrarı ve yeniden inşası için aktif olarak destek verme zamanı gelmiştir." diyerek, bu konuda kararlı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Terör ile Mücadele ve Hedefler

Türkiye'nin, Suriye’nin toprak bütünlüğünü koruma konusundaki kararlılığını yineleyen Yıldız, "Suriye’de PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütlerine yer yoktur." dedi. Yıldız, Türkiye'nin DEAŞ’ın yeniden canlanmasını önleme konusundaki kararlılığını devam ettirdiğini belirtti.

Yıldız, terör örgütü PKK'nın Suriye topraklarını işgal etmesi durumunda barışçıl ve başarılı bir Suriye'nin mümkün olamayacağını ifade etti. Terörün ortadan kaldırılmasının, birleşik ve siyasi olarak barışçıl bir Suriye inşa etmek için ön koşul olduğunu vurguladı.

Uluslararası Toplumun Rolü

İsrail’in Suriye topraklarındaki askeri operasyonlarının endişe verici olduğunu ifade eden Yıldız, bu eylemlerin Suriye’nin toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve bölgeyi istikrara kavuşturma çabalarını sabote ettiğini kaydetti. Uluslararası toplumun bu konuda somut adımlar atması gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin Rolü ve Gelecek Hedefleri

Büyükelçi Yıldız, Türkiye'nin Suriye’deki yeni yönetimin kapsayıcı ve çoğulcu bir yönetim anlayışını benimsemesi gerektiğine inandığını belirtti. Türkiye'nin, İhtilafın başlangıcından itibaren milyonlarca Suriyeliye kucak açarak yardıma koştuğunu hatırlatarak, "Türkiye, Suriye’nin yeniden inşasında aktif rol oynamaya ve normalleşme çabalarına destek vermeye devam edecektir." dedi.