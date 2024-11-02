Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumundan Yeni Fırsatlar

Türkiye-Suudi Arabistan İş Forumuna Hazır

2 Kasım 2024 tarihinde İstanbul'da, Türkiye ve Suudi Arabistan arasındaki işbirliği olanaklarını keşfetmek üzere düzenlenecek İş Forumu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Suudi Arabistanlı mevkidaşı Macid el-Kasabi'nin önderliğinde gerçekleştirilecek. Forumda, enerjiden savunma sanayisine kadar birçok sektörden iş insanlarının bir araya gelmesi bekleniyor.

DEİK Türkiye-Suudi Arabistan İş Konseyi Başkanı Haşim Süngü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Suudi Arabistan'ın mega şehir projeleri ve Türk firmalarının bu projelerdeki katkıları, iki ülke arasındaki ticari bağları güçlendirecek," dedi.

Siber Güvenlikte Türkiye'nin Başarısı

Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekomünikasyon Birliği tarafından açıklanan raporda, Türkiye'nin siber güvenlik alanında tüm kriterlerden tam puan alarak 194 ülke arasında öne çıktığı bildirildi. Siber Güvenlik Uzmanı Mustafa Afyonluoğlu, bu başarıların yanı sıra siber güvenliğin güçlendirilmesi için ilgili yasal düzenlemelerin önemine dikkat çekti.

Küresel Piyasalarda Gözler Seçimlerde

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri, küresel piyasalarda önemli bir etki yaratması bekleniyor. Yatırımcılar, Fed'in uyarılarının yanında olası seçim sonuçlarını da yakından takip etmekte.

Kamu Bankaları Borçları Yapılandırıyor

Kamu bankaları, bir ay içinde yaklaşık 4,5 milyar lira değerinde borcun yapılandırıldığını açıkladı. Serap Doğan, bu süreçte 32 bin 599 kişinin borcunun yeniden düzenlendiğini belirtti.

Yeni Yıl Hedefleri: KOBİ ve Arazi Toplulaştırma

Türkiye, 2025 itibarıyla 52 bin KOBİ'yi destekleme planlarını açıklarken, KOSGEB tarafından bu rakamın 51 bine çıkarılması hedefleniyor. Ayrıca 456 bin hektar alanda arazi toplulaştırma çalışmaları başlatılacak.

Moskova ve Kiev'in İlgisi ABD Seçimlerinde

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, ABD seçimlerinde adayların propaganda malzemesi olması, iki tarafın da yanıt aramasına yol açtı.

Müslüman Oyları Seçim Sonuçlarını Etkileyecek

ABD Müslüman Organizasyonları Konseyi Genel Sekreteri Usame Cemal, Müslüman seçmenlerin bu yıl kararsız eyaletlerdeki seçim sonuçlarını belirleyebileceğini ifade etti.

Trump'ın Dönüşü ve AB'nin Endişeleri

AB ve ABD, eski Başkan Donald Trump'ın başkanlığı tekrar kazanması halinde ticari gerginliklerin yeniden yaşanabileceğinden endişeli.

Ödüllü Arama Kurtarma Robotu

İstanbul Teknik Üniversitesi öğrencileri, Almanya'daki bir yarışmada ödül kazanan arama kurtarma robotunu, afet durumları için seri üretime hazırladı. Takım kaptanı Elif Eylüll Baysal "Aracımız, insan tahliyesi konusunda profesyonel bir çözüm sunmak üzere tasarlandı," açıklamasında bulundu.

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