Türkiye TIMSS 2023'te Matematikte Zirveye Koşuyor

Türkiye'nin Eğitim Başarısı

TIMSS 2023, Türkiye’nin matematik ve fen bilimlerinde önemli bir gelişme kaydettiğini ortaya koydu. MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürü Kemal Bülbül, ülkenin eğitim reformlarının etkilerinin net bir şekilde görüldüğünü ifade etti.

Bülbül'ün açıklamalarına göre, Türkiye 4. sınıf fen alanında Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada, matematik alanında ise ikinci sırada yer alıyor. Ülkemiz, OECD üyesi ülkeler arasında her iki alanda da puanını en fazla artıran ülke unvanına sahip.

Elde edilen verilere göre, Türkiye'deki 4. sınıf öğrencilerinin matematikte yüzde 54, fen bilimlerinde ise yüzde 64 oranında üst düzey yetkinliğe sahip olduğu belirtildi. 8. sınıf düzeyinde ise matematikte yüzde 37, fen bilimlerinde ise yüzde 44 oranında başarı gözlemleniyor. Bu oranlar, OECD ülkeleri ve diğer tüm ülkelerin ortalamalarından yüksek derecededir.

Ekonomik Gelişmeler

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe kasım ayı ihracatı 1,5 milyar dolara yaklaşırken, sektörün en fazla ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya 235,8 milyon dolarla başı çekti. İspanya, Hollanda, Birleşik Krallık ve Fransa gibi ülkeler de dikkat çeken diğer pazarlar arasında yer aldı.

Otomotiv sektöründe ise, yatırımcısına en fazla kazanç sağlayan marka Otokar oldu. Kasımda TürkTraktör ve Tofaş da önemli değer artışları kaydederek dikkat çekti.

Çevre Dostu İnisiyatifler

Kahve atıklarının geri dönüşümüne odaklanan Jelpresso girişimi, işletmelerin atıklarını değerlendirerek doğa dostu ürünler üretiyor. Sam Çeviköz, işletmesinden çıkan telve ve posaların geri dönüşümüne katkı sağlayarak çevre bilincini artırmakta.

Spor Dünyasında Gelişmeler

Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki derbilerde, son 30 maçta toplam 19 kırmızı ve 185 sarı kart gösterildi. Beşiktaş, derbilerde daha fazla kırmızı kart görerek hırçın bir oyun sergiledi.

Ayrıca, Türk futbolcu Kenan Yıldız Juventus tarafından önemli bir oyuncu olarak kabul ediliyor. Kulüp, Kenan’ı 10 numaralı formayla onurlandırarak ona ve potansiyeline olan güvenini gösterdi.