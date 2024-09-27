Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü Etkinliği Düzenledi

Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü İçin Toplandı

Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) öncülüğünde oluşturulan Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu, 23 dernek ile birlikte Dünya Akciğer Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte Hava Kirliliğine Dikkat Çekildi

Hava kirliliğinin akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve temiz hava hakkı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe ABB Sağlık Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ve TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay katıldı.

ABB Sağlık Daire Başkanı'nın Açıklamaları

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren ABB Sağlık Daire Başkanı Ünsal, akciğer sağlığını tehdit eden unsurların bilincinde olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı akciğer sağlığını koruma konusunda daha duyarlı olmaya ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Yanlış Bilgilendirmelere Dikkat

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Köktürk, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere dikkat çekti. "Bugün burada bilimsel veriler ışığında akciğerin kıymetini anlatacağız. Covid-19 döneminde halk bunun farkına vardı," dedi.

Birlikte Güçlü Farkındalık Yaratma Çabası

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Akçay, etkinliğin büyük bir koalisyon işbirliği ile gerçekleştirildiğini belirterek, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin ulusal farkındalığı artırmak için son iki yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Konferans ve Uygulamalı Eğitimler

Konuşmaların ardından konferansa geçildi. Etkinlikten sonra, Kızılay Metro İstasyonu'nda 14.00-16.00 saatleri arasında solunum fonksiyon testleri ve solunum sağlığına yönelik egzersiz eğitimleri düzenleneceği bildirildi.