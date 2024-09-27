DOLAR
34,18 -0,14%
EURO
38,17 0,37%
ALTIN
2.928,59 0,15%
BITCOIN
2.243.687,55 -1,4%

Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü Etkinliği Düzenledi

Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu, akciğer sağlığını korumak amacıyla farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 12:29
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 12:29
Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü Etkinliği Düzenledi

Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu Dünya Akciğer Günü İçin Toplandı

Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) öncülüğünde oluşturulan Türkiye Ulusal Solunum Koalisyonu, 23 dernek ile birlikte Dünya Akciğer Günü kapsamında önemli bir farkındalık etkinliği gerçekleştirdi.

Etkinlikte Hava Kirliliğine Dikkat Çekildi

Hava kirliliğinin akciğer sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve temiz hava hakkı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla düzenlenen etkinlik, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Etkinliğe ABB Sağlık Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Nurdan Köktürk ve TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Şule Akçay katıldı.

ABB Sağlık Daire Başkanı'nın Açıklamaları

Etkinlikte açılış konuşmasını gerçekleştiren ABB Sağlık Daire Başkanı Ünsal, akciğer sağlığını tehdit eden unsurların bilincinde olunması gerektiğini vurgulayarak, "Bu vesileyle tüm vatandaşlarımızı akciğer sağlığını koruma konusunda daha duyarlı olmaya ve sağlık kontrollerini ihmal etmemeye davet ediyoruz," ifadelerini kullandı.

Yanlış Bilgilendirmelere Dikkat

Türk Toraks Derneği Başkanı Prof. Dr. Köktürk, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere dikkat çekti. "Bugün burada bilimsel veriler ışığında akciğerin kıymetini anlatacağız. Covid-19 döneminde halk bunun farkına vardı," dedi.

Birlikte Güçlü Farkındalık Yaratma Çabası

TÜSAD Başkanı Prof. Dr. Akçay, etkinliğin büyük bir koalisyon işbirliği ile gerçekleştirildiğini belirterek, Türk Toraks Derneği ve Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği'nin ulusal farkındalığı artırmak için son iki yıldır yoğun bir şekilde çalıştıklarını kaydetti.

Konferans ve Uygulamalı Eğitimler

Konuşmaların ardından konferansa geçildi. Etkinlikten sonra, Kızılay Metro İstasyonu'nda 14.00-16.00 saatleri arasında solunum fonksiyon testleri ve solunum sağlığına yönelik egzersiz eğitimleri düzenleneceği bildirildi.

İLGİLİ HABERLER

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İrlanda'da İsrail'in İşgal Ürünlerine Karşı Büyük Yürüyüş
2
Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni
3
Endonezya'da Kaçak Altın Madeni Toprak Kayması: 15 Kayıp
4
Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı
5
Kapadokya: Dünya Turizminin Gözde Merkezi
6
Sıfır Atık Hareketi 7 Yaşında, Emine Erdoğan'dan Önemli Mesajlar
7
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı 29 Eylül'de Başlıyor

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta