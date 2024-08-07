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Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail Aleyhine Soykırım Davasına Müdahil Olacak

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel, Türkiye'nin UAD'deki İsrail aleyhine soykırım davasına müdahil olacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 17:26
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 17:42
Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail Aleyhine Soykırım Davasına Müdahil Olacak

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda Soykırım Davasına Müdahil Olacağını Duyurdu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhine açılan soykırım davası hakkında basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Yüksel, Türkiye’nin, bu davanın başından itibaren yakından takip ettiğini ve artık doğrudan müdahil olacağını duyurdu.

Filistin'in Haklı Davasının Takipçisiyiz

Yüksel, "Türkiye, güçlü bir sesle haklının ve mazlumun yanında olurken, bu davanın doğrudan müdahili olacaktır. Bu davayı sonuna kadar en iyi şekilde sürdürmek için çalışacağız," dedi. Türkiye’nin uluslararası hukuk ve insan hakları konusundaki duruşunun en yüksek sesle ifade edileceğini vurguladı.

Uluslararası Adalet Divanı'ndaki Durum

Yüksel, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Selçuk Ünal ile birlikte müdahillik beyanını sunmadan önce yaptığı değerlendirmede, UAD'nin davada almış olduğu ihtiyati tedbir kararlarına İsrail’in uymadığını hatırlattı. "İsrail, hukuk tanımaz bir tutum sergileyerek bu kararları uygulamadı," şeklinde ifade etti.

Netanyahu'nun Yargılama Süreci

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun ABD Kongresi'ndeki konuşmasını eleştiren Yüksel, onun ve ekibinin Uluslararası Adalet Divanı'nda sanık olarak yargılanması gerektiğini belirtti. "Soykırım suçlarının işlendiğini gösteren birçok delil mevcut," diyen Yüksel, Türkiye'nin Filistin halkının hakları için duruşunu yineledi.

Hür Dünyaya Örnek Olacak Uygulamalar

Büyükelçi Selçuk Ünal, müdahillik dosyasının hazırlanmasının Dışişleri ve Adalet Bakanlığı'nın ortak çalışması olduğunu belirtti. Ünal, "Bu kararın, kural temelli bir dünya görmek isteyen hür devletlere örnek olmasını temenni ediyoruz," dedi. Türkiye'nin, UAD'de bu davaya müdahil olma başvurusu ile birlikte, uluslararası arenada adaletin sağlanmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik...

Türkiye, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) İsrail aleyhindeki soykırım davasına müdahillik beyanını Divan'a sundu. Türkiye’nin Lahey Büyükelçisi ve TBMM Milletvekillerinden oluşan heyet, Türkiye’nin müdahillik beyanını bugün UAD Yazmanlığına iletti. Büyükelçi Selçuk Ünal (sol 2) ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel (ortada), Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel (solda) ile Anayasa Komisyon Üyesi ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan’dan (sağ 2) oluşan heyet, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına Türkiye’nin müdahillik bildirimini teslim etti. Türkiye böylece Nikaragua, Kolombiya, Libya, Meksika, Filistin ve İspanya’nın ardından UAD'deki Güney Afrika-İsrail arasındaki soykırım davasına müdahillik bildiriminde bulunan yedinci ülke oldu.

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