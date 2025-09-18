Türkiye UNESCO'nun Gazze Yardım Fonuna İlk Katkıyı Sağladı

UNESCO toplantısında Büyükelçi Gülnur Aybet'in açıklamaları

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO) Gazze'ye yönelik yardım fonuna katkı sağlayan ilk ülke oldu.

Büyükelçi Gülnur Aybet, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, örgütün Gazze'ye yardım fonuna ilişkin bir toplantı yaptıklarını belirtti.

Aybet, 'Gazze'ye ilişkin tüm yardım konularında sesimizi daha fazla çıkarmalıyız.' ifadelerini kullandı.

Toplantıda, uluslararası toplumda giderek daha fazla sesin İsrail'in eylemlerini 'soykırım' olarak nitelendirdiği ve bunun Birleşmiş Milletler (BM) Soruşturma Komisyonu raporuyla teyit edildiği hatırlatıldı.

Aybet ayrıca, Türkiye'nin İsrail-Filistin meselesinde iki devletli çözümü tek seçenek olarak gördüğünü bildirdi ve son dönemde çok sayıda ülkenin Filistin devletini tanıma yolunda attığı adımları takdirle karşıladığını kaydetti.