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Türkiye Üniversiteleri Yurt Dışında Program Açabilecek

Türkiye'de üniversiteler, YÖK protokolleri ile yurt dışında eğitim programları açma yetkisi kazandı.

Yayın Tarihi: 29.11.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 29.11.2024 12:45
Türkiye Üniversiteleri Yurt Dışında Program Açabilecek

Türkiye Üniversiteleri Yurt Dışında Eğitim Programı Açma İmkanına Kavuştu

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelikle, Türkiye'deki üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK)'ün taraf olduğu protokoller kapsamında yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında program açma yetkisi kazanmış bulunuyor.

Yönetmeliğin Detayları

"Yükseköğretim Kurulunun Taraf Olduğu Protokollerle Yurt Dışındaki Yükseköğretim Kurumları Bünyesinde Program Açılması Hakkında Yönetmelik" yürürlüğe girdi. Bu yönetmelik, yurt dışında açılacak olan ön lisans, lisans ve lisansüstü programların yanı sıra, öğrenci kabul süreçleri, müfredat yapısı, sınav uygulamaları, derslere devam koşulları, azami öğrenim süreleri, mezuniyet şartları ve eğitim-öğretim ile ilgili diğer hükümlerin düzenlenmesini içermektedir.

Ülke Vatandaşları İçin Yerleştirme Süreçleri

Açılan programlara, yükseköğretim kurumunun bulunduğu ülkenin vatandaşı öğrenciler, o ülkenin merkezi sınav sonuçlarına göre yerleştirilecektir. Diğer ülkelerden gelen öğrencilerin ise başvuru ve kabul koşulları, uluslararası akreditasyon sahibi programların ve uluslararası eşdeğerliği kabul edilen sınavların sonuçlarına göre mütevelli heyeti tarafından belirlenir.

Eğitim Süreleri ve Şartları

Ön lisans, lisans ve lisansüstü programların eğitim süreleri, Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddeleri çerçevesinde belirlenecek ve eğitimin tamamı programın açıldığı yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecektir. Eğitim süreleri ve toplam kredi değerleri, Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi'nde belirlenen standartların altında olamayacaktır.

Yüz Yüze Eğitim ve Eğitim Dili

Programın müfredatı, dersler, laboratuvar çalışmaları ve staj gibi etkinliklerin tanımını içermekte ve programı açan yükseköğretim kurumunun mevzuatı geçerli olacaktır. Eğitim yüz yüze düzenlenecek ve programın eğitim dili, her iki ülkenin resmi dili ile İngilizce olarak belirlenmiştir.

Diplomaların Tanınması

Mezuniyet koşullarını tamamlayan öğrencilere, programın açıldığı yükseköğretim kurumu ile eğitim veren üniversitenin isimlerinin yer aldığı diploma verilecektir. Verilen diplomalar, denklik işlemlerine tabi tutulmaksızın her iki ülke yetkili makamları tarafından karşılıklı olarak tanınacaktır.

Akreditasyon ve Kalite Güvencesi

Yurt dışında programı açan yükseköğretim kurumları, Türkiye'deki benzer programların müfredatını, ders içeriklerini ve ders yükünü takip etmekle yükümlüdür. Ayrıca, programların yükseköğretim alanında kalite güvencesini sağlamak ve Yükseköğretim Kalite Kurulu'nun belirlediği standartlara uygun yürütmekle de yükümlü olacaktır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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