Türkiye ve Arap Ülkelerinden Suriye'ye Destek Mesajı

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye ortak bildiride, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditleri kınadı ve Şam yönetimine destek verdi.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 20:31
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 20:31
Türkiye ve Arap Ülkelerinden Suriye'ye Destek Mesajı

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayımlanan ortak bildiride, Suriye'nin güvenliğini tehdit eden tüm girişimler sert bir dille kınandı.

Bu beyanla birlikte, özellikle Şam yönetimine verilen destek vurgulandı. Ortak bildirinin amacı, bölgedeki istikrarı sağlamak ve Suriye'nin ulusal bütünlüğünü korumaktır.

Bildiride, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin her zaman öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bölgedeki ülkelerin dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğine de dikkat çekildi.

İLGİLİ HABERLER

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hatay'da Arazöz Devrildi: Sürücü Nurullah Biçer Hayatını Kaybetti
2
10 Mart 2025 Gündem Özeti: Politika, Ekonomi ve Spor Gelişmeleri
3
OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı
4
Sivas'ta Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
5
Bursa'da Motosiklet Kazası: 30 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
6
Lazkiye'deki Kilise Liderlerinden Suriyeli Siviller Açıklaması

OGM’den 4500 Personel Alımı: Tarih ve Şartlar Açıklandı

Kadınlar Günü'nde Bursa'dan Önemli Destek: Mudanya'dan Kadınlara Hukuki ve Psikolojik Destek Protokolü

Emeklilere Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? O açıklama geldi

Resmi Gazete'de Şok Zam! Deprem Sigortası Primleri Artış Gösterdi

Türkiye'de Tarihi Maaş Promosyonu: 100 Bin TL Rekoru

Kredi Limiti Artışları: Esnafa 1 Milyon TL ve Düşen Faizler!

Büyükşehir Belediyesi'nden Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek!

Bilecik'ten Fatura Desteği: Osmaneli Belediyesi'nden Önemli Adımlar

Halkbank'tan Rekor Promosyon Ödemesi: 86.600 TL Eğitim Çalışanlarını Sevindirdi

Kredi Faizlerinde Düşüş: Yeni Oranlar Açıklandı!

TCMB Faiz Kararı Sonrası Hesaplar Değişti: En Yüksek Mevduat Faizini Veren Bankalar Belli Oldu

Manisa'da Halk Mandıra Projesi: Uygun Fiyatlı Süt Ürünleri