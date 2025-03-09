Türkiye ve Arap Ülkelerinden Suriye'ye Destek Mesajı

Türkiye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye tarafından yayımlanan ortak bildiride, Suriye'nin güvenliğini tehdit eden tüm girişimler sert bir dille kınandı.

Bu beyanla birlikte, özellikle Şam yönetimine verilen destek vurgulandı. Ortak bildirinin amacı, bölgedeki istikrarı sağlamak ve Suriye'nin ulusal bütünlüğünü korumaktır.

Bildiride, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditlerin her zaman öncelikli olarak değerlendirilmesi gerektiği belirtilirken, bölgedeki ülkelerin dayanışma içerisinde hareket etmesi gerektiğine de dikkat çekildi.