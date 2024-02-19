Türkiye ve Azerbaycan arasında 3 yeni anlaşma imzanlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, iki ülke arasında işbirliğini geliştirecek anlaşmalara imza attı. Erdoğan ve Aliyev, vergilendirme, veterinerlik ve yükseköğretim alanlarında anlaşma imzaladı.

Türkiye ile Azerbaycan arasında, Türkiye-Azerbaycan Üniversitesinin kurulması konusunda mutabakat zaptı imzalandı. Mutabakat zaptını, Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ve Azerbaycan Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev imzaladı.

Türkiye ve Azerbaycan, veterinerlik alanında işbirliğine yönelik anlaşmayı, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov imzaladı.

Türkiye ve Azerbaycan hükümetleri, gelir vergisinde çifte vergilendirmeyi kaldırmak ve vergi kaçakçılığına engel olmak için bir varılan anlaşmayı, iki ülkenin bakanları Mehmet Şimşek ve Mikail Cabbarov imza altına aldı.