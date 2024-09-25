Türkiye ve Azerbaycan'dan Hayvancılıkta İşbirliği Adımı

Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Azerbaycan ziyaretinde, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov ile bir araya geldi. İki ülke arasında hayvancılık ve hayvan sağlığı alanında işbirliğinin güçlendirilmesine dair bir niyet beyanı imzalandı.

Tarım İşbirliği ve Orta Hedefler

Yumaklı, görüşme sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye ile Azerbaycan arasında tarımsal konuların Tarım Yürütme Komiteleri aracılığıyla yönetildiğini belirtti. Tarımsal üretim konusundaki işbirliğini sürekli olarak geliştirmek amacıyla istişarelerin devam ettiğini ifade etti.

Hayvan Sağlığına Önem

“Hayvan sağlığıyla ilgili iyi niyet beyanı imzaladık ve çerçevesinde çalışma grupları oluşturulmasına karar verdik,” diyen Yumaklı, işbirliğinin sadece iki ülkeyle sınırlı kalmayıp, Türk devletlerini de kapsayacak şekilde geliştirilmesinin hedeflendiğini vurguladı.

Azerbaycan'da Türk Tarım Tecrübesi

Azerbaycan Tarım Bakanı Memmedov, Türkiye'nin tarım konusundaki tecrübesinin, işgalden kurtarılan Azerbaycan topraklarında tarım ve hayvancılık alanında uygulanmaya başladığını açıkladı. Karabağ'da tarım sektörünün yeniden yapılandırılması için Türk yatırımcılarının bölgede aktif görev aldığını vurguladı.

Somut Sonuçlar ve Gelecek Vizyonu

İki bakan, tarımsal sigorta modeli olan TARSİM’in Azerbaycan’da uygulanmaya başlamasının önemli bir gelişme olduğunu belirterek, “Artık iki ülke arasında elle tutulur ve gözle görülür sonuçlar var,” ifadelerini kullandılar. Gıda arz güvenliğinin önemine dikkat çekerek, işbirliklerinin sürdürüleceği mesajını verdiler.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, temaslarda bulunmak için geldiği Bakü'de, Azerbaycan Tarım Bakanı Mecnun Memmedov'la bir araya geldi.