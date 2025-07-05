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Türkiye ve Azerbaycan, IoT ile Teknolojide İş Birliği Yapıyor

Plan-S, Azerbaycan'da Elsmart ile birlikte Connecta IoT Network'u entegre ederek dijital dönüşümde yeni bir adım attı.

Yayın Tarihi: 05.07.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.07.2025 11:20
Türkiye ve Azerbaycan, IoT ile Teknolojide İş Birliği Yapıyor

Türkiye ve Azerbaycan, teknoloji alanındaki iş birliğini bir adım öteye taşıyarak, Connecta IoT Network entegrasyonunu hayata geçirdi. Azerbaycan merkezli teknoloji firması Elsmart ile yürütülen çalışmalar sayesinde, dijital dönüşüm sürecine önemli katkılarda bulunuluyor.

Plan-S, yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren bir firma olarak, Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı. Özellikle Azercosmos ile yapılan bu iş birliği, Connecta IoT Network entegrasyon çalışmaları ile güçlendiriliyor. Bu heyecan verici projede, Elsmart tarafından geliştirilen sensörlerden elde edilen verilerin, Plan-S'in takım uydusu üzerinden iletilmesi sağlandı. Gerçekleştirilen uçtan uca testler, sistemin başarılı bir şekilde çalıştığını kanıtladı.

Azerbaycan'ın ulusal uzay ajansı olan Azercosmos, yalnızca Azerbaycan'a değil, aynı zamanda bölgedeki pek çok ülkeye de hizmet sunuyor. Uydu iletişim çözümleri konusundaki uzmanlığı ile Azercosmos, ülkenin dijital dönüşümünde kritik bir rol üstleniyor. Elsmart ise akıllı ev ve otomasyon sistemleri ile dikkat çeken yerli bir markadır. Şirket, akıllı şehir çözümlerinden enerji yönetimine kadar geniş bir portföy sunarak dijitalleşmenin önemli bir parçası haline gelmiştir.

Gerçekleştirilen bu entegrasyon, Connecta IoT Network uydu haberleşme altyapısının Azerbaycan pazarındaki kullanılabilirliğini net bir şekilde ortaya koymuştur. Özellikle karasal altyapının yetersiz olduğu kırsal alanlarda, sistemin düşük enerji tüketimi ve maliyet avantajları dikkat çekmektedir. Bu özellikleri ile tarım, enerji ve çevresel izleme gibi kritik alanlarda güvenilir bağlantı sunmaktadır.

Başarıyla tamamlanan bu ilk saha uygulaması, Connecta IoT Network'ün Azerbaycan genelinde farklı kullanım senaryolarına entegre edilmesinin önünü açmıştır. Planlanan pilot uygulamalar sayesinde, dijitalleşme sürecinin ülke genelinde yayılması hedeflenmektedir. Uzaydan sağlanan veri iletim altyapısı, karar alma süreçlerini hızlandırarak operasyonel verimliliği artırmaktadır.

Plan-S, son olarak gerçekleştirdiği başarılı fırlatma operasyonu ile 4 yeni Connecta IoT Network uydusunu daha uzaya yerleştirdi. Böylece uydu takımını 12 uyduluk bir yapıya ulaştırarak, veri toplama sıklığını artırmayı ve küresel hizmet kapasitesini genişletmeyi hedefliyor. Yeni uyduların yüksek yerlilik oranı, şirketin sürdürülebilir üretim ve milli teknoloji vizyonunu yansıtmaktadır.

Plan-S Genel Müdürü Özdemir Gümüşay, konuya ilişkin değerlendirmesinde, “Azercosmos ve Elsmart ile birlikte gerçekleştirdiğimiz bu çalışma, yalnızca teknik bir başarı değil; teknoloji transferi ve dijital kapsayıcılık açısından da önemli bir adım. Uydu tabanlı çözümlerle dijital dönüşümün coğrafi sınırları kalkıyor. Biz de uydu takımımızı büyütme ve hizmet ağımızı genişletme hedefindeyiz.” dedi.

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren Plan-S, takım uyduyla Azerbaycan'da hizmet...

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren Plan-S, takım uyduyla Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı. Azercosmos ile yürütülen Connecta IoT Network entegrasyon çalışmaları kapsamında, Azerbaycan merkezli teknoloji firması Elsmart tarafından geliştirilen sensörlerden elde edilen verilerin Plan-S'in takım uydusu üzerinden iletilmesi sağlandı. Özellikle karasal altyapının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde, düşük enerji tüketimi ve uygun maliyetiyle dikkat çeken bu sistem; tarım, enerji ve çevresel izleme gibi kritik alanlarda güvenilir bağlantı sunuyor.

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren Plan-S, takım uyduyla Azerbaycan'da hizmet...

Yeni nesil uydu ve uzay teknolojileri geliştiren Plan-S, takım uyduyla Azerbaycan'da hizmet vermeye başladı. Azercosmos ile yürütülen Connecta IoT Network entegrasyon çalışmaları kapsamında, Azerbaycan merkezli teknoloji firması Elsmart tarafından geliştirilen sensörlerden elde edilen verilerin Plan-S'in takım uydusu üzerinden iletilmesi sağlandı. Özellikle karasal altyapının yetersiz olduğu kırsal bölgelerde, düşük enerji tüketimi ve uygun maliyetiyle dikkat çeken bu sistem; tarım, enerji ve çevresel izleme gibi kritik alanlarda güvenilir bağlantı sunuyor.

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