Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye'nin BAE Büyükelçisi Göktaş, iki ülke ilişkilerinin 52. yıl dönümünü değerlendirerek işbirliğinin güçlendiğini vurguladı.

Yayın Tarihi: 21.03.2025 19:21
Güncelleme Tarihi: 21.03.2025 19:30
Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıl Dönümü Kutlandı

Türkiye ve BAE İlişkilerinin 52. Yıldönümü

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 52. yıl dönümünü kutladı. Göktaş, yayınladığı özel mesajında, "Türkiye ile BAE arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 52. yıl dönümünü kutlamaktan büyük memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

İlişkilerin Gelişimi ve Umutlar

Büyükelçi Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasındaki güçlü iradenin, iki ülke ilişkilerini her alanda büyük bir ivme kazandırdığını belirtti. Bu gelişmelerin gurur verici olduğunu ifade eden Göktaş, ikili ilişkilerin ve işbirliğinin gelecek yıllarda daha da güçleneceğine inandığını vurguladı.

Karşılıklı Ziyaretler ve Anlaşmalar

Türkiye ile BAE arasındaki karşılıklı ziyaretler ve imzalanan anlaşmaların, iki ülkenin ortak geleceğine olan güçlü bağlılığın bir göstergesi olduğunu kaydeden Göktaş, "Tarihi ve kültürel açıdan da aynı değerleri paylaşan halklarımız arasındaki kardeşlik, aydınlık ve müreffeh bir gelecek için birlikte çalışma irademizi pekiştirmektedir." şeklinde konuştu.

Bölgesel İstikrar ve Güvenlik

Göktaş, Türkiye ile BAE arasındaki işbirliği ve diyaloğun güçlenmesinin, güvenlik, barış ve istikrarın hem bölgesel hem de küresel düzeyde yaygınlaşmasına önemli katkı sağladığını da sözlerine ekledi. "İnanıyorum ki, önümüzdeki dönemde ilişkilerimiz daha da derinleşecek ve milletlerimizin refah seviyeleri yükselecektir." dedi.

Teşekkür Mesajı ve Selamlar

Büyükelçi Göktaş, bu anlamlı yıl dönümünde ikili iş birliğinin güçlenmesine katkı sağlayan herkese şükranlarını sunarak, BAE'deki vatandaşları, Arap kardeşleri ve tüm dostlara en içten duygularıyla selamlarını iletti.

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE)...

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Türkiye ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında diplomatik ilişkilerin tesisinin 52. yıl dönümünü kutladı.

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