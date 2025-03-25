Türkiye ve Çin'den Yapay Zeka ve Tarımda İşbirliği Açıklaması

Türkiye, Çin ile 'tıpta yapay zeka' ve 'tarım' projelerinde işbirliği yapacak

TÜBİTAK ile Çin Ulusal Doğal Bilimler Vakfı işbirliği kapsamında, kanser ve manyetik rezonans görüntülemede yapay zeka kullanımı ile sürdürülebilir tarım araştırma projeleri desteklenecek. Projeye katılmak isteyenler için başvurular, 30 Mayıs tarihine kadar yapılabilir.

(Zeynep Duyar/Ankara)

Bayram Alışverişi E-Ticaret Sektörünü Hareketlendirdi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkanı Hakan Çevikoğlu, mevsimsel geçişle birlikte tüm ürünlerde %25-30 indirim yapıldığını belirterek, Ramazan Bayramı döneminde e-ticaret sektöründe 400 milyar liralık satış yapılmasını beklediklerini ifade etti.

TOBB E-ticaret Meclis Üyesi Seyhun Özkara, bayram döneminde tatlı, çikolata ve şekerlemelere büyük bir talep olduğunu dile getirdi.

(Aylin Rana Aydın Kuş/İstanbul)

İngiliz Ticaret Odası Başkanı: Türkiye Uzun Vadeli Yatırımcılar İçin İyi Bir Pazar

Gaunt, Türkiye'nin Avrupa Birliği ve İngiltere'den doğrudan yatırım almak için hâlâ cazip olduğunu belirtirken, Türkiye ekonomisinin direnç krizlerinden güçlü bir şekilde çıktığını ve İngiliz yatırımcıların hala Türkiye'yi bir öncelik olarak gördüğünü vurguladı.

(Nuran Erkul/Londra)

Çin Elektrikli Araç Satışlarında Dünya Lideri Olmaya Devam Ediyor

Küresel elektrikli araç satışlarının 2024’te 17 milyon adeti aşması beklenirken, yalnızca Çin’de 11,3 milyon elektrikli araç satıldı. ABD'de bu rakam 1,5 milyon, Avrupa’da ise 3,2 milyon seviyesinde gerçekleşti.

(Nuran Erkul/Londra)

Yeni Yalıtım Kurallarıyla Enerji Tasarrufu Sağlanacak

İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Eruslu, yeni yalıtım kurallarıyla Atatürk Barajı'nın 3 aylık üretimine eşdeğer bir enerji tasarrufu sağlanacağını açıkladı. Ayrıca, ısıtma ve soğutma ile enerji tüketiminde %25 azalma bekleniyor.

(Muhammet Fatih Kabasakal/İstanbul)

Saraybosna'da Ramazan Coşkusu

Osmanlı mirası bir camide Türk kurra hafız Selçuk Gültekin’in sesi ile Kur’an okunuyor. Gültekin, Türkiye ve hafızlara olan ilginin yüksek olduğunu belirtti.

(İsmail Özdemir/Saraybosna)

Dusan Tadic, Fenerbahçe Tarihine İsim Yazdıracak

Dusan Tadic, Bodrum FK karşısında sarı-lacivertli formayla 100. resmi maçına çıkacak. Fenerbahçe tarihinde bu sayıya en hızlı ulaşan oyuncu olacak.

(Bozhan Memiş/İstanbul)

Profesör Hakem, Öğrencilerini Spora Teşvik Ediyor

Karadeniz Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Abdullah Bora Özkara, Trendyol Süper Lig'de 10 yıldır görev alıyor ve öğrencilerini spor yapmaları yönünde teşvik ediyor.

(Göktuğ Ergün/Trabzon)

Kayserispor Teknik Direktörü Güven Mesajı Verdi

Sergej Jakirovic, Kayserispor'un ligde kalacağına dair hiçbir şüphesi olmadığını belirterek, her maçta galibiyet hedeflediklerini kaydetti.

(Sercan Küçükşahin/Kayseri)

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