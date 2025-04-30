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Türkiye ve Endonezya Arasında Kültürel İşbirliği: Türk Sineması Haftası Görüşmesi

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Ganesha ile Türk Sineması Haftası'nı görüştü.

Yayın Tarihi: 30.04.2025 09:41
Güncelleme Tarihi: 30.04.2025 09:41
Türkiye ve Endonezya Arasında Kültürel İşbirliği: Türk Sineması Haftası Görüşmesi

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Giring Ganesha ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi. Toplantıda, sonbaharda Cakarta'da düzenlenmesi planlanan Türk Sineması Haftası ve ortak film-dizi çekimi projelerinin geliştirilmesi konuları ele alındı.

Büyükelçilikten yapılan açıklamaya göre, Küçükcan ve Ganesha, eylül ayında yapılacak etkinlik ve iki ülke arasındaki tarihi-kültürel ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik projeleri detaylı bir şekilde değerlendirdi.

Ganesha, Türkiye ile olan kültürel ilişkilerine vurgu yaparken, Endonezya film endüstrisinin güçlü ve dinamik yapısıyla Türk popüler kültür ürünlerinin, özellikle Türk dizilerinin, geniş bir izleyici kitlesi tarafından takip edildiğine dikkat çekti. Ayrıca, Türkiye ile ortak sinema filmi yapma istekliliğini ifade ederek, bu süreçte senaryo yazımı dahil her türlü girişime destek vereceklerini belirtti.

Büyükelçi Küçükcan ise, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto'nun Türkiye ziyaretinde imzalanan 'Türkiye-Endonezya Kültürel İşbirliği Anlaşması'nın iki ülke arasındaki ilişkiler için önemli bir zemin oluşturduğunu vurguladı. Anlaşmanın taslak metninin Endonezya tarafına iletildiğini ve imzalanmasını dört gözle beklediklerini ifade etti.

Küçükcan, ortak sinema filmi çekiminde senaryo yazımı açısından zorluk yaşanmayacağını, iki ülke arasındaki tarihi ve köklü ilişkilerin senaristler için zengin bir malzeme sunacağını da sözlerine ekledi.

Görüşmeye, Uluslararası Sinema Derneği Başkanı Dr. İsrafil Kuralay da katıldı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (solda), Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Giring...

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (solda), Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Giring Ganesha (sağda) ile görüşerek sonbaharda Cakarta'da düzenlenmesi planlanan Türk Sineması Haftası'nı ve ortak film-dizi çekimi projelerinin geliştirilmesini değerlendirdi. Programda, hediye takdimi gerçekleştirildi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (solda), Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Giring...

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (solda), Endonezya Kültür Bakan Yardımcısı Giring Ganesha (sağda) ile görüşerek sonbaharda Cakarta'da düzenlenmesi planlanan Türk Sineması Haftası'nı ve ortak film-dizi çekimi projelerinin geliştirilmesini değerlendirdi. Programda, hediye takdimi gerçekleştirildi.

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