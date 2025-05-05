Türkiye ve Endonezya'dan Dini İşbirliği: Büyükelçi Küçükcan'dan Önemli Buluşma

Türkiye ve Endonezya Arasında Dini İşbirlikleri Güçleniyor

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan, Endonezya Din İşleri Bakanı Prof. Dr. Nasaruddin Umar ile gerçekleştirdiği görüşmede iki ülke arasındaki dini işbirliğini gündeme getirdi. Görüşme, Türkiye ve Endonezya'nın dini ilişkilerini güçlendirmek amacıyla yapıldı.

Büyükelçilikten yapılan yazılı açıklamada, Küçükcan ve Umar'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın şubat ayında Endonezya ziyareti sırasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Diyanet İşleri Başkanlığı ile Endonezya Din Bakanlığı arasındaki işbirliği konularını ele aldıkları belirtildi.

Barış ve İstikrar İçin İşbirliği Fırsatları

Küçükcan, yaptığı açıklamalarda şubat ve nisanda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto arasındaki görüşmelerin ikili ilişkilerde önemli bir ivme yarattığını vurguladı. İki ülkenin çoğunluğunu Müslümanların oluşturması nedeniyle din işleri alanındaki işbirliğinin dünya genelinde barış ve istikrara katkı sağlayacağını belirtti.

Endonezya Din İşleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın din eğitimi, dini düşüncenin yayılması ve İslam medeniyeti alanlarında ortak projeler geliştirebileceğini ifade etti. Ayrıca, Küçükcan, iki ülke aydınlarının klim değişikliği, çevre sorunları ve İslamofobi gibi konularda birlikte çalışmasının etkili olacağını açıkladı.

Türk Kültür Merkezi Kurulacak

Küçükcan, Cakarta'da İstiklal Camisi içinde yeni bir Türk Kültür Merkezi açılmasının dini ve kültürel ilişkileri geliştireceğine dikkat çekti. Merkezde Türkçe eğitimi verileceğini de duyurdu. Ayrıca, Türkiye’nin köklü din eğitimi yapılarına sahip olduğunu ve Endonezya'dan gelen öğrencilerin burada eğitim alabileceklerini aktardı.

Görüşmeler kapsamında, Endonezya tarafından tahsis edilecek bir arsa ile Türkiye’nin Cakarta’da bir eğitim kampüsü kurabileceği belirtildi. Bu kampüsün Türk kültürü ve mimarisini yansıtacak şekilde yapılması planlanıyor.

İslamofobi ile Mücadelede İşbirliği Vurgusu

Küçükcan, İslamofobi ile mücadele ve Müslüman azınlıkların haklarının korunmasına yönelik Türkiye'nin çabalarının önemli olduğunu belirterek, bu konuyu çeşitli platformlarda gündeme getirdiğini kaydetti. Umar ise Türkiye’nin Asya ve Avrupa arasında bir köprü görevi gördüğünü, bu bağlamda Türk Kültür Merkezi’nin kurulmasına ve eğitim kampüsü için arazi tahsis edilmesine destek vereceklerinin altını çizdi.

Gelecek İleri Görüşmeler Planlanıyor

Umar, Türkiye ile işbirliği konusunda İslamofobi ile mücadeleye yönelik kapsamlı görüşmelerin yararlı olacağını ve Temmuz ayında Türkiye’ye resmi bir ziyaret gerçekleştirileceğini açıkladı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (sol 2), Endonezya Din İşleri Bakanı Prof. Dr. Nasaruddin Umar (sağ 2) ile bir araya geldi.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Talip Küçükcan (sol 2), Endonezya Din İşleri Bakanı Prof. Dr. Nasaruddin Umar (sağ 2) ile bir araya geldi.