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Türkiye ve Etiyopya'dan Diplomatik Adım: Dışişleri Bakan Yardımcıları Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Etiyopya Dışişleri Bakanı Timotheos ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 06.02.2025 22:19
Güncelleme Tarihi: 06.02.2025 22:19
Türkiye ve Etiyopya'dan Diplomatik Adım: Dışişleri Bakan Yardımcıları Görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burhanettin Duran, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da, Etiyopya Dışişleri Bakanı Gedion Timotheos ile bir araya geldi. Bu önemli görüşme, diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından dikkate değer bir adım olarak öne çıkıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı X üzerinden yapılan paylaşımda, Duran'ın Timotheos tarafından kabul edildiği ifade edildi. Görüşmede, Türkiye'nin ara buluculuğuyla Etiyopya ve Somali arasında kabul edilen Ankara Bildirisi doğrultusunda gerçekleştirilecek teknik müzakerelerin hazırlıkları hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, görüşmede ikili ve bölgesel konuların da ele alındığı belirtiliyor. Bu tür görüşmeler, Türkiye'nin uluslararası ilişkilerdeki rolünü pekiştirirken, bölgedeki istikrarı sağlamaya yönelik çabaların da devam ettiğini gösteriyor.

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