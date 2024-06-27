Türkiye ve Fas arasında enerji ve madencilikte iş birliği! İki önemli anlaşma imzalandı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, resmi temaslar kapsamında gittiği Fas'ta, Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Leila Benali ile önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bu görüşmelerin sonucunda, Türkiye ve Fas arasında enerji ve madencilik alanında iki önemli anlaşma imzalandı. Bu anlaşmalar, iki ülkenin enerji ilişkilerini daha da ileriye taşımayı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyor.

ENERJİ VE MADENCİLİK ALANLARINDA İKİ ANLAŞMA İMZALANDI

Bakan Bayraktar, yaptığı açıklamada, "Rabat’ta Fas Enerji Dönüşümü ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Sayın Leila Benali ve heyeti ile bir araya geldik. Görüşme sonrasında ilişkilerimizin daha da ileriye taşınması ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin desteklenmesi amacıyla enerji ve madencilik alanlarında iki ayrı anlaşma imzaladık." dedi. Anlaşmalar kapsamında doğal gaz ve kritik mineraller başta olmak üzere yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, elektrik enterkonneksiyonu, hidrojen, petrol arama gibi birçok farklı alanda ortak projeler hayata geçirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türkiye ve Fas arasındaki anlaşmaların yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği gibi alanları kapsadığı belirtildi. Bu anlaşmalar, iki ülkenin enerji sektörlerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak. Yenilenebilir enerji kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması ve enerji verimliliğinin artırılması, her iki ülkenin de enerji bağımsızlığına katkıda bulunacak.



FAS'IN ENERJİ POTANSİYELİ

Bakan Bayraktar, Fas'ın yenilenebilir enerji alanındaki potansiyelinden bahsederek, "Fas'ın güneş enerjisi, rüzgar enerjisi ve offshore rüzgar enerjisi alanlarında ciddi bir potansiyeli var. Bu potansiyeli harekete geçirmek için birlikte çalışacağız." dedi. Türkiye'nin LNG alım kapasitesine de değinen Bayraktar, Fas'ın bu alandaki çözümlerine destek olabileceklerini belirtti.

Bayraktar, Fas ile ortak tedarik anlaşmaları yapma konusunu da görüştüklerini belirtti. Türkiye'nin LNG alım kapasitesinin Fas'ın ihtiyaçlarına çözüm olabileceğini ifade eden Bayraktar, bu alanda iş birliği yapabileceklerini söyledi. Ayrıca, yeşil hidrojen ve diğer yenilikçi enerji alanlarında ortak projeler geliştirme potansiyelinin de olduğunu belirtti.



Bayraktar, bu konularla ilgili somut projeler ortaya koymak istediklerinin altını çizdi. "Temmuz başında bir araya getireceğimiz bir teknik komiteyle bunları net olarak ortaya çıkaracağız. Kamu şirketlerimiz ve özel sektörümüzle birlikte burada madenler ve diğer alanlarda hangi projeleri geliştirebileceğimizi ortaya koyacağız." dedi. Bu çalışmaların, iki ülkenin ticari ilişkilerini çok daha ileriye taşıyacak bir adım olacağını vurguladı.



TÜRKİYE-FAS ENERJİ İŞ BİRLİĞİNİN GELECEĞİ

İki ülke arasında imzalanan bu anlaşmalar, enerji ve madencilik alanlarında uzun vadeli iş birliğinin temelini oluşturacak. Türkiye ve Fas, enerji verimliliği, yenilenebilir enerji, hidrojen ve kritik mineraller gibi alanlarda ortak projeler geliştirerek, enerji sektörlerinde sürdürülebilir kalkınmayı desteklemeyi hedefliyor. Bu iş birliği, hem ekonomik büyüme hem de çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

İki ülkenin enerji bakanlıkları tarafından imzalanan anlaşmalar, özellikle yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında iş birliğini artırmayı amaçlıyor. Bu anlaşmalar, enerji sektörü için yeni fırsatlar yaratacak ve her iki ülkenin de enerji bağımsızlığına katkıda bulunacak. Ayrıca, kritik minerallerin sürdürülebilir şekilde çıkarılması ve işlenmesi konularında da önemli adımlar atılacak.



Temmuz ayında bir araya gelecek teknik komiteler, Türkiye ve Fas arasındaki enerji ve madencilik iş birliğini daha da ileriye taşıyacak somut projeler üzerinde çalışacak. Bu komiteler, kamu ve özel sektör temsilcilerinin katılımıyla, her iki ülkenin enerji sektörlerindeki ihtiyaçları ve fırsatları değerlendirecek.



YENİLENEBİLİR ENERJİDE YENİ FIRSATLAR

Fas'ın yenilenebilir enerji potansiyeli, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi alanlarında büyük fırsatlar sunuyor. Türkiye'nin bu alandaki deneyimi ve teknolojik altyapısı, Fas'ın enerji dönüşümünde önemli bir rol oynayacak. Ortak projeler, her iki ülkenin de enerji sektörlerinde sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak.

Anlaşmaların bir diğer önemli ayağı ise yeşil hidrojen ve diğer yenilikçi enerji alanlarındaki iş birliği. Yeşil hidrojen, temiz enerji kaynakları arasında önemli bir yere sahip ve iki ülke arasında bu alanda yapılacak projeler, enerji sektöründe yeni fırsatlar yaratacak. Ortak tedarik anlaşmaları ve iş birliği, enerji verimliliğini artırarak çevresel sürdürülebilirliği destekleyecek.

