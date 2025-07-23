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Türkiye ve Guatemala Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Guatemala, İDEF 2025 kapsamında 'Askeri Çerçeve Anlaşması'nı imzaladı.

Yayın Tarihi: 23.07.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 23.07.2025 17:46
Türkiye ve Guatemala Arasında Askeri Çerçeve Anlaşması İmzalandı

Türkiye ve Guatemala Arasında Tarihi Anlaşma

Türkiye ile Guatemala arasında önemli bir adım atıldı. Milli Savunma Bakanlığı ile Guatemala Savunma Bakanlığı arasında imzalanan Askeri Çerçeve Anlaşması, Türkiye’nin savunma iş birliğini güçlendirme hedefinin bir parçası olarak gündeme geldi.

Anlaşmanın Detayları

Anlaşma, 2025 yılında düzenlenecek olan IDEF 2025 fuarı kapsamında Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Guatemala Savunma Bakanı Ramos tarafından imzalandı. Bu anlaşma, iki ülke arasındaki askeri ve savunma alanındaki iş birliğini artırmayı ve karşılıklı güvenliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

Önemli Bir Adım

Askeri Çerçeve Anlaşması’nın, hem Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinde hem de Guatemala ile olan ilişkilerinde güçlü bir temel oluşturması bekleniyor. Bu gelişme, aynı zamanda bölgedeki güvenlik dinamikleri açısından da dikkat çekici bir adım olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Guatemala Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı. İmza törenine Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) ve Guatemala Savunma Bakanı Henry Saenz Ramos (solda) katıldı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı...

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı” olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), kapsamında Milli Savunma Bakanlığı ile Guatemala Savunma Bakanlığı arasında "Askeri Çerçeve Anlaşması" imzalandı. İmza törenine Türkiye Cumhuriyeti Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler (sağda) ve Guatemala Savunma Bakanı Henry Saenz Ramos (solda) katıldı.

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