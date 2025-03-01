Türkiye ve Hindistan'ın Küresel Etkileri Artıyor

Hindistan ile Türkiye Arasındaki Yükselen Güç Dinamikleri

Hindistan merkezli Stratejik Savunma Konseyi (CSDR) Danışmanı Raja Mohan, Türkiye ve Hindistan'ın uluslararası sistemdeki küresel etkilerinin giderek arttığını belirtti. AA muhabirine açıklamalarda bulunan Mohan, her iki ülkenin de G20 üyesi olduğunu hatırlatarak, "Her ikisi de kendi bölgelerinde yükselen güçler ve küresel etkileri artıyor." dedi.

Ekonomik İlişkilerdeki Eksiklikler

Mohan, Soğuk Savaş döneminden bu yana Türkiye ile Hindistan arasında yeterince ekonomik ve ticari işbirliği sağlanamadığını vurguladı. Ancak şu anda bu iki ülkenin daha fazla işbirliği yapabileceğini ifade etti. Hindistan'ın Orta Doğu'daki birçok ülkeyle ilişkilerini güçlendirdiğine dikkat çeken Mohan, Türkiye'nin bu süreçte Hindistan için "yarım kalan bir görev" olduğunu kaydetti.

Hint-Pasifik Bölgesi ve Güney Asya Stratejileri

Ankara'nın Hint-Pasifik bölgesi ve Güney Asya'da daha büyük bir rol arayışı içinde olduğunu vurgulayan Mohan, bu durumu Hindistan'ın ekonomi, teknoloji ve deniz güvenliği gibi alanlarda önemli bir ortak olarak gördüğünü belirtti.

Hindistan ve ABD İlişkileri

Mohan, ABD Başkanı Donald Trump döneminde Hindistan ile ABD arasında geniş Hint-Pasifik bölgesinde daha derin bir stratejik işbirliği oluşturma çabalarının olduğunu ifade ederek, Joe Biden döneminde de bu yönelimin devam ettiğine dikkat çekti. Trump'ın Hindistan Başbakanı Modi ile gerçekleştirdiği görüşme sonrasında yayımlanan bildiride, iki ülke arasında askeri işbirliği ve güvenlik konularına atıfta bulunulduğunu belirtti.

Ticaretin Zorlukları ve Dörtlü Savunma Diyaloğu

Ticaret konusundaki zorlukları da ele alan Mohan, Trump'ın ticaret açığı konusunda ciddi endişeleri olduğunu ifade etti. Ayrıca, ABD, Avustralya, Japonya ve Hindistan arasında oluşturulan Dörtlü Savunma Diyaloğu (Quad) hakkında, bu yıl Hindistan'da yapılması beklenen liderler zirvesinin önemine dikkat çekti.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın Etkileri

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Hindistan ile Biden yönetimi arasında bazı komplikasyonlara yol açtığını belirten Mohan, Biden yönetiminin, Hindistan ile ortaklığı baltalamamak adına dikkatli davrandığını aktardı. "Şimdi Trump'ın kendisi Ruslarla barışıyor. Dolayısıyla, Rusya faktörünün aslında daha az önemli hale geldiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı. Mohan, Hindistan'ın ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin ilerlemesini olumlu karşıladığını vurguladı.

Çin Politikası ve Belirsizlikler

Mohan, Trump'ın Çin politikasına değinerek, burada yaşanan belirsizliklerin önemli sorunlara yol açabileceğine dikkat çekti.