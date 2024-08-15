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Türkiye ve Irak Arasında Tarihi Askeri İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Dışişleri Bakanı Fidan, Türkiye ve Irak arasında terörle mücadele mutabakat zaptı imzaladıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 18:40
Türkiye ve Irak Arasında Tarihi Askeri İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Tarihi Anlaşma İmzalandı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye ile Irak arasında gerçekleştirilen askeri ve güvenlik işbirliğine dair önemli bir gelişmeyi duyurdu. Bakan Fidan, taraflar arasında terörle mücadele konusunda bir mutabakat zaptı imzalandığını belirtti.

İşbirliğinin Önemi

Bakan Fidan, imzalanan mutabakatın, iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendireceği ve bölgedeki güvenliğe önemli katkılar sağlayacağı vurgusunu yaptı. Bu anlaşmanın, özellikle terörle mücadelede daha etkin bir işbirliği sağlanmasına imkan tanıyacağını ifade etti.

Tarihi Bir Adım

Dışişleri Bakanı'nın açıklamasına göre, bu mutabakat, Türkiye’nin ulusal güvenliğini tehdit eden terör unsurlarına karşı daha etkili bir mücadele yürütmesi açısından tarihi bir adım olarak değerlendirilmektedir.

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