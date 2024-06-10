Türkiye ve İspanya, 8. hükümetler arası zirve için Madrid'de bir araya geliyor

Türkiye ve İspanya arasında 8. hükümetler arası zirve

Türkiye ile İspanya arasındaki hükümetler arası 8. zirve, iki ülke arasındaki "kapsamlı ortaklığı derinleştirmek" amacıyla 13 Haziran Perşembe günü İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılacak. İlk kez 2009 yılında İstanbul'da düzenlenen ve son olarak 2021'de Ankara'da gerçekleşen zirve, bu yıl da önemli konuların ele alınacağı bir platform olacak.



Zirvenin Hedefleri ve Katılımcılar

Diplomatik kaynaklara göre, Madrid'de yapılacak 8. zirvenin amacı, "mükemmel seviyede olan siyasi ilişkileri, bölgesel ve uluslararası ortak tutumla geliştirmek, ekonomik, ticari ve yatırım olanaklarını zenginleştirmek" ve böylece kapsamlı ortaklığı derinleştirmek olacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in başkanlık edeceği zirveye, her iki ülkeden beşer bakan katılacak. Zirvede, ticaret, finans, kültür ve spor gibi alanlarda yaklaşık 15 ikili anlaşmanın imzalanması bekleniyor.

İspanya'nın Filistin Kararı ve İki Devletli Çözüm

İspanya'nın 28 Mayıs'ta Filistin Devleti'ni resmi olarak tanıma kararıyla bağlantılı olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başbakan Sanchez arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşmişti. Görüşmede, bu kararın Orta Doğu'da şiddeti sonlandıracak bir barış anlaşmasına imkan tanıyacağı ve iki devletli çözüm için uluslararası toplumun çabalarını teşvik edeceği vurgulanmıştı.

İş Forumu ve Ekonomik İşbirliği

Zirve kapsamında, 13 Haziran'da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Sanchez'in açılışını yapacağı bir iş forumu düzenlenecek. BBVA bankasının ev sahipliğinde ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) katkılarıyla organize edilen forumda, Türkiye'den 150 iş insanı katılacak. Tekstil, otomotiv, çelik gibi sektörlerin yanı sıra sağlık, çevre, yenilenebilir enerji ve lojistik gibi toplamda 11 sektörden Türk ve İspanyol iş insanları bir araya gelecek.

Ticari İlişkiler ve İstatistikler

İspanya İhracat ve Yatırım Enstitüsü'nün (ICEX) verilerine göre, İspanya, 2022 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık ihracat hacmiyle Türkiye'nin ihracatında dünyada altıncı, Avrupa Birliği'nde ise Almanya ve İtalya'nın ardından üçüncü müşterisi konumunda bulunuyor. Ayrıca, İspanya 7 milyar dolarlık ticaret hacmiyle Türkiye'nin onuncu (AB ülkelerinde dördüncü) tedarikçisi konumunda yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kral 6. Felipe Görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Madrid'e geleceği 12 Haziran akşamı İspanya Kralı 6. Felipe ile Zarzuela Sarayı'nda görüşmesi planlanıyor. İspanya, Avrupa Birliği içinden Almanya, Fransa, İtalya, Portekiz ve Polonya ile, AB dışından ise Türkiye, Fas ve Cezayir ile hükümetler arası zirveler düzenliyor.

Geçmiş Zirvelerden Öne Çıkanlar

Ankara'da Kasım 2021'de yapılan 7. Türkiye-İspanya hükümetler arası zirvede, doğal afetlerle mücadele, yenilenebilir enerji, su, spor ve bilim alanlarında beş işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Bu yılki zirve de benzer şekilde iki ülke arasındaki işbirliğini derinleştirmeyi hedefliyor.

Madrid'deki 8. hükümetler arası zirve, Türkiye ve İspanya arasındaki siyasi ve ekonomik ilişkilerin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacak. Bu zirve, iki ülke arasında uzun yıllara dayanan dostluğun ve işbirliğinin pekiştirilmesi açısından büyük bir adım olarak dikkat çekiyor.