Türkiye ve İtalya Arasında 11 Anlaşma İmzalandı

Türkiye ile İtalya arasında, ticaret, sanayi yatırımları, uzay, kültür, spor, sosyal hizmetler, arşiv, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında toplam 11 anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi sonrasında iki ülke arasında önemli anlaşmalara imza atıldı.

Anlaşmaların Detayları

Ticaret Bakanlığı ve İtalya Dışişleri Bakanlığı tarafından, İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması imzalandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve İtalya Dışişleri Bakan Yardımcısı Edmondo Cirelli, bu anlaşmaya imza atan isimler oldu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İtalya İşletmeler ve Made in Italy Bakanlığı arasında ise Bilim, Teknoloji, Yenilik, Sanayi ve Yatırım Alanlarında İşbirliği mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye Uzay Ajansı ile İtalya Uzay Ajansı arasında Barışçıl Amaçlı Uzay Faaliyetlerinde İşbirliği konusunda da bir mutabakat zaptı imzalandı.

Kültürel İşbirliği ve Sosyal Hizmetler

Türkiye ve İtalya arasındaki anlaşmalar sadece ticaretle sınırlı kalmadı. Kültürel Varlıklarının Yasa Dışı Ticareti ile Mücadele konusunda da bir mutabakat zaptı imzalandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile İtalya Kültür Bakanı Alessandro Giuli bu konuda da işbirliği yaptı.

Ayrıca, gençlik ve spor, sosyal hizmetler ve ulaştırma alanlarında da çeşitli işbirlikleri için anlaşmalar imzalandı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile İtalya temsilcileri arasında önemli protokoller gerçekleştirildi.

Baykar ve Leonardo İşbirliği

Öte yandan, Türkiye'nin önde gelen insansız hava araçları üreticisi Baykar ile Avrupa'nın en büyük savunma firmalarından Leonardo arasında bir ön protokol imzalandı. Bu anlaşma, Selçuk Bayraktar ve Roberto Cingolani arasında gerçekleşti.

İmza edilen bu anlaşmalar, Türkiye ile İtalya arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine ve işbirliklerinin derinleşmesine katkı sağlayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması'nı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Edmondo Cirelli imzaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin başkanlığında yapılan Türkiye-İtalya Dördüncü Hükümetlerarası Zirvesi'nin ardından iki ülke arasındaki anlaşmalara imza atıldı. Türkiye Cumhuriyeti Ticaret Bakanlığı ile İtalya Cumhuriyeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı arasında İkili Ticaret İlişkilerinin Geliştirilmesine Dair Ortak Bakanlık Açıklaması'nı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile İtalya Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakan Yardımcısı Edmondo Cirelli imzaladı.